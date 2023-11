FF7 Remake 2 prépare sa sortie calée au 29 février 2024 en exclusivité sur PS5. Mais d'ici la fin de l'année, la licence emblématique de Square Enix devrait normalement faire une « grosse annonce » selon le producteur Yoshinori Kitase. Un nouveau jeu ? Des premières informations sur les DLC payants de FF16 ? Et si c'était enfin l'heure d'officialiser plutôt FF9 Remake ?

Un indice de plus pour FF9 Remake ?

La rumeur d'un FF9 Remake circule maintenant depuis plus de deux ans. À la base, tout est parti d'un leak Nvidia qui, au fur et à mesure, s'est vérifié. Tekken 8, Dragon's Dogma 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Helldivers 2 ou God of War PC figuraient dans cette liste, et ont bien été confirmés. Des officialisations qui ont donné d'un coup bien plus de crédit à cette fuite douteuse au départ. Et parmi tous les titres cités, il y avait aussi Final Fantasy 9 Remake. Une énorme découverte qui a mis en ébullition les fans de cet épisode.

Au fil du temps, les langues se sont déliées autour de FF9 Remake et plusieurs sources ont corroboré la rumeur. D'après le journaliste Jeff Grubb ou encore le site Gematsu, c'est bien réel. Alors à quand la révélation ? Certains reprennent espoir avec une nouvelle annonce de Square Enix. L'univers de Final Fantasy 9 et du jeu mobile FF7 Ever Crisis vont se rejoindre pour un crossover. Cloud et Tifa auront ainsi l'occasion de se battre contre des Mages Noirs.

Les plus optimistes veulent croire que c'est un indice avant que FF9 Remake ne sorte de l'ombre. D'un côté, c'est forcément un peu tiré par les cheveux, et de l'autre, pourquoi pas. Si certains pensent que quelque chose se trame, c'est aussi en raison de la promesse de Yoshinori Kitase. Le producteur s'est engagé à prendre la parole dans les semaines à venir. « Il y a également une autre très grosse annonce qui n’a rien à voir avec Final Fantasy 7, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Soyez certains que nous travaillons dur pour que 2023 soit l’année la plus excitante pour les fans à ce jour ».

Une exclu PS5 ou un jeu aussi disponible sur Nintendo Switch ?

FF9 Remake sera t-il exclusif à la PS5 comme les récents jeux de la saga ? Ce n'est pas vraiment clair pour l'instant. À ce stade tout semble encore possible, y compris une version Nintendo Switch 2 qui n'est pas hors course. Selon l'internaute I Am a Hero Too, le titre ne verrait en revanche peut-être pas le jour l'année prochaine. À l'origine, celui-ci mentionnait une arrivée à l'été 2024, mais ça pourrait être plus long que cela.

Si l'on en croit ses dires, FF9 Remake aurait besoin « d'être peaufiné ». Et vu la popularité de cet épisode, Square Enix prendra sûrement tout le temps qu'il faut pour faire les choses bien, mais encore faut-il qu'il soit déjà bien dans les cartons. On aura peut-être un début de réponse avant Noël, si Kitase-san tient sa promesse d'une « grosse annonce ».