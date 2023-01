Square Enix a encore quelques surprises dans sa besace. 2023 devrait être marquée par une très grosse annonce de l’éditeur et on sait déjà quel Final Fantasy ça pourrait être.

Les fans de Final Fantasy pourraient ne pas être au bout de leurs surprises. L’année sera chargée, avec l’arrivée de FF16 à l’été, d’une compilation géante des épisodes les plus anciens et des nouvelles de FF7 Rebirth, voire peut-être même une sortie à l’hiver 2023. Square Enix prépare une très grosse révélation pour cette année, et tout semble pointer vers le fameux FF9 Remake issu du leak Nvidia.

Une annonce de Final Fantasy 9 Remake en 2023 ?

Les astres continuent de s’aligner pour Final Fantasy 9 Remake. Depuis l’année dernière, des rumeurs laissaient entrevoir le retour de Djidane, Grenat et Bibi sous un nouveau jour. A leur origine, le fameux leak Nvidia de septembre 2021, qui compilait une longue liste de jeux qui avaient de quoi mettre des étoiles plein les yeux. Sa véracité était encore à prouver, les mois qui ont suivi l’ont rendu plus que crédible. Il semblerait en revanche que l’annonce de FF9 Remake soit prévue pour cette année.

Dans son message de vœux de la nouvelle année, Yoshinori Kitase, producteur de la saga, a teasé « un très grosse annonce » qui n’est pas liée à FF7 Remake 2 ou Final Fantasy 7 dans son ensemble, ni FF16 par élimination. Il s’agirait alors d’un nouveau titre encore non annoncé qui aurait de quoi créer la surprise. Final Fantasy 9 Remake semble tout désigné.

Il y a également une autre très grosse annonce qui n’a rien à voir avec Final Fantasy 7, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Soyez certains que nous travaillons dur pour que 2023 soit l’année la plus excitante pour les fans à ce jour.

Après la confirmation de Kingdom Hearts 4 et du nouveau Tomb Raider, présents dans la liste du leak Nvidia, tout ne semblait être qu’une question de temps avant que FF9 Remake ne se dévoile officiellement au grand jour. Certains espéraient une annonce lors des Game Awards 2022, mais il se pourrait donc qu’elle arrive finalement dans les prochains mois. Le calendrier de Square Enix risque d’être très chargé cette année encore.