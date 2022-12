La licence Final Fantasy a récemment fêté ses 35 ans et les joueurs espéraient de nouvelles images de FF7 Rebirth. Le jeu, qui devrait arriver au plus tôt d’ici décembre 2023, pourrait se montrer prochainement, mais le producteur a une condition.

L’année 2023 devrait être particulièrement prolifique pour les fans de Final Fantasy. Entre une compilation hors norme, un jeu mobile prometteur, Final Fantasy 16 à l’été et FF7 Remake 2 peut-être à l’hiver, les joueurs vont être gâtés. Si le flou perdure toujours autour de la fenêtre de sortie de la suite des aventures de Cloud et sa petite troupe, les développeurs y vont de leur teasing à l’occasion des fêtes de fin d’année.

FF7 Rebirth donnera prochainement de ses nouvelles

Avec Marvel’s Spider-Man 2, FF7 Rebirth est l’un des jeux PS5 les plus attendus de ces prochains mois. Le second épisode de cette nouvelle trilogie est aux dernières nouvelles toujours prévu à « l’hiver prochain », soit entre décembre 2023 et mars 2024. L’exclusivité temporaire PS5 a montré sa frimousse cette année à l’occasion de l’anniversaire du jeu original, mais les fans espéraient malgré tout en voir davantage pour les 35 ans de la franchise en ce mois de décembre. Yoshinori Kitase, producteur de FF7 Remake 2, appelle néanmoins à la patience.

Comme chaque année, les développeurs japonais se sont fendus d’un commentaire sur leurs attentes pour l’année qui suit dans le magazine Famitsu (via Gematsu). Celui qui chapeaute FF7 Remake 2 entend bien donner des nouvelles de la suite mais tout sera une question de timing. « J’espère que nous serons en mesure de vous donner des nouvelles de FF7 Rebirth quand le moment sera venu », a déclaré Kitase. Final Fantasy 16 étant prévu pour juin 2023, Square Enix devrait axer sa communication autour du prochain épisode numéroté de la saga. Il faudra très certainement attendre que le jeu sorte pour avoir des nouvelles de FF7 Remake 2. Avec un peu de chance, le retour de l’E3 2023 et du Summer Game Fest permettront de belles annonces.