C'est en tout cas ce qu'avance le généralement très bien informé insider NateTheHate dans une récente édition de son podcast. Il y avance en effet que FF7 Remake et Rebirth devraient avoir droit à une nouvelle chance de briller après leur sortie initiale sur consoles PlayStation respectivement en 2020 et l'année dernière, puis dans un second temps sur PC.

Une seconde renaissance pour FF7 Remake et ses suites ?

Dans dix petits jours, Rebirth emboîtera le pas de FF7 Remake pour se rendre disponible sur PC. L'occasion pour celles et ceux ne détenant pas le jeu d'enfin l'essayer, ou de marier les deux mondes entre Fidélité et Fluidité avec une configuration adéquate. Malgré un beau succès critique, le second épisode de la trilogie en compagnie de Cloud et ses amis aurait été une déception commerciale pour Square Enix. À tel point que le géant japonais entend à l'avenir passer à une stratégie multiplateformes, au grand dam de son partenaire historique PlayStation.

Cela cadre justement très bien avec une récente révélation par l'insider NateTheHate. Dans son dernier podcast en date, celui-ci avance en effet avoir entendu dire que FF7 Remake et Rebirth devraient prochainement être portés sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une telle ouverture pourrait définitivement attirer un nouveau public, et Square Enix pourrait voir à quel point sa stratégie multiplateformes s'avèrera payante ou non.

Selon NateTheHate, FF7 Remake devrait être porté sur ces deux plateformes courant 2025, et Rebirth l'année suivante. Ce afin de laisser le temps à chaque jeu de faire son nid, et de laisser les joueurs digérer chaque épisode. Étant donné que la Switch 2 devrait enfin être bientôt pleinement dévoilé par Nintendo après de nombreux et récents insistants leaks, gageons que le premier opus de la trilogie devrait arriver sur Xbox Series et Switch 2 plutôt en milieu ou fin de cette année.

Si ce qu'avance NateTheHate se montre particulièrement plausible, il faudra naturellement attendre une déclaration officielle de Square Enix pour en avoir le cœur net. Est-ce à dire dans ce cas que FF7 Remake 3 sera de son côté multiplateformes ? L'avenir nous le dira. En attendant, FF7 Rebirth arrive pour rappel le 23 janvier sur PC.

Source : NateTheHate sur YouTube