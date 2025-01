Final Fantasy 7 est toujours l'un des jeux préférés de la saga culte de Square Enix. Ce n'est donc pas surprenant que Square Enix l'ait privilégié dans le cadre d'un premier remake complet qui, jusque-là, plait aux fans. Alors que la deuxième partie Rebirth débarque sur PC ce 23 janvier 2025, FF7 Remake 3 continue son développement. Ce titre qui mettra un point final à la trilogie devrait arriver entre 2027 et 2028, même si l'éditeur japonais ne se prononce pas sur la question pour le moment. Et ensuite ? Les créateurs pourraient revenir avec une petite surprise.

Final Fantasy 7 de retour après FF7 Remake 3 ?

FF7 Remake 3 est un gros chantier et promet déjà d'être encore plus énorme que les précédents jeux. Et la raison à cela est notamment la nécessité d'avoir une carte très vaste pour offrir plus de liberté, mais aussi un terrain de jeu adapté au Hightwind (Hauvent). Le dirigeable qui a déjà été aperçu dans Rebirth. Après la sortie de ce troisième opus de Final Fantasy VII Remake, le flou règne. Bien sûr, il est évident que l'équipe va réfléchir à un successeur à FF16 quoi qu'il arrive. Si d'autres remakes sont aussi envisageables, dans les années à venir, la licence pourrait revenir au cinéma avec un film d'animation ou à la télévision avec une série animée.

Interrogé par le YouTubeur Danny Peña sur la possibilité d'un spin-off FF7 à l'image d'Advent Children, Yoshinori Kitase ne serait pas contre. Mais attention, pour l'instant, rien n'est en cours du côté de Square Enix. « Nous n'avons rien de prévu officiellement, et c'est donc un souhait strictement personnel, mais oui, j'ai entendu parler de plusieurs réalisateurs et acteurs hollywoodiens jouant à Final Fantasy VII, et de nombreux créateurs respectent également le titre » a expliqué le producteur de FF7 Remake.

« J'ai entendu parler de créateurs qui sont très intéressés par la licence, qui aiment l'univers de Final Fantasy 7. Donc oui, personnellement, j'aimerais voir quelque chose qui sortirait de ces créateurs, en termes de cinématique ou d'oeuvre visuelle ». Pour rappel FF7 Advent Children prenait place deux ans après les événements de Final Fantasy 7. Avec les trois remakes, Square Enix pourraient peut-être explorer une adaptation en série télévisée sur plusieurs saisons. Un projet qui intéresserait sûrement Netflix... Wait & see donc pour voir si la firme japonaise annoncera une grosse surprise à l'avenir.

Source : Danny Peña.