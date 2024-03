FF7 Rebirth est sorti hier, et pour l'instant, les retours des joueurs sont fabuleux. On nous parle d'un jeu grandiose, généreux, avec un casting attachant, et des combats mémorables. D'une manière générale, la communauté s'accorde à dire que c'est un incontournable. Square Enix n'y est pas allé de main morte, et ça se ressent clairement. D'ailleurs, le studio a encore une énorme surprise en réserve pour les fans français, mais attention, ça va sûrement se bousculer au portillon.

Une belle surprise pour les fans français de FF7

En fait, ça ne concerne pas la suite du remake, mais plutôt un film dont le nom va sûrement vous évoquer quelque chose. Il s'agit de FF7 : Advent Children Complete, la version longue du long-métrage en images de synthèse. Celui-ci est censé se dérouler juste après les événements du jeu original. Cette version spéciale est sortie en 2009, soit 5 ans après celle de base. Et on peut dire que le succès a été au rendez-vous. Le seul hic, c'est qu'elle n'a jamais débarqué dans nos salles obscures. Mais bonne nouvelle, ça ne va pas tarder à changer, mais seulement pour une durée vraiment limitée.

Oui oui, vous ne rêvez pas, FF7 Advent Children Complete va faire son entrée dans les cinémas français les 16 et 17 mars prochain en VOSTFR. Attention, tous ne sont pas forcément concernés. La liste complète des participants a été transmise, et vous pouvez d'ores et déjà regarder s'il sera diffusé près de chez vous. En sachant qu'elle pourrait être modifiée dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, c'est une opportunité en or à ne louper sans aucun prétexte. Vous imaginez bien que les places vont partir à une vitesse folle, et justement, on a la date à laquelle il faudra se tenir prêt.

En effet, elles seront mises en vente à partir du 1er mars 2024, à 16h00 pile. C'est-à-dire aujourd'hui. Autant dire qu'il ne va pas falloir traîner si vous voulez avoir une chance d'en obtenir une. Et ce n'est pas tout. En prime, il y aura une vidéo inédite diffusée avant la séance. Ce sera une interview inédite avec les créateurs du film et de Rebirth. On retrouvera donc Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi, le réalisateur du nouvel opus qui est arrivé le 29 février dernier.