Avec l’intrigue mise en place par FF7 Remake, sa suite était particulièrement attendue au tournant. Pas facile en effet d’apporter un nouveau regard sur un monument aussi important du jeu vidéo et de se risquer à un faire une réinterprétation, là où l’une de scènes a marqué de son empreinte l’histoire de l’industrie. En ça, FF7 Rebirth est une véritable prise de risque, qui forcément ne fait pas l’unanimité. C’était couru d’avance, mais cela n’empêche pas les fans de trépigner d’impatience pour FF7 Remake 3, afin de découvrir enfin la direction prise par cette trilogie et en percer les mystères. Que la communauté se rassure, ils devraient avoir le droit à quelques éclaircissements très prochainement.

Bientôt des détails croustillants sur FF7 Rebirth

Au moment où le générique défile, difficile en effet de ne pas se poser des dizaines de questions. Difficile aussi de ne pas aller regarder le final épique pour en analyser chaque image qui permettrait de mieux comprendre les événements et ce qui nous attendra dans FF7 Remake 3. Comme à l’époque de l’épisode initiateur en 2020, les théories sont légion et finement bien construites. Tetsuya Nomura (directeur créatif), Kazushige Nojima (directeur) et le reste de l’équipe vont très bientôt leur donner du grain à moudre. Square Enix vient en effet de confirmer la commercialisation d’un FF7 Rebirth Material Ultimania ce 27 décembre 2024 au Japon. Mana Books devrait encore éditer l’ouvrage chez nous, mais il faudra encore attendre une officialisation et une date de sortie par chez nous.

Après Cloud, c’est au tour de ce cher Zack d’avoir les honneurs de la couverture. Véritable bible en ce qui concerne le jeu, les Material Ultimania regorgent surtout de nouvelles informations provenant directement des développeurs. Celui de Final Fantasy Remake avait par exemple teasé certains aspects d’Aerith pour la suite, tout en apportant des éclaircissements sur certains aspects de l’histoire et des personnages, et même quelques révélations. Il ne fait nul doute que celui de FF7 Rebirth suivra la même voie, et quelques informations supplémentaires ne seraient pas de refus au regard de certaines scènes. L’ouvrage sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la vision des créateurs pour cet épisode... et sans doute celui à venir. Rendez-vous donc fin décembre pour les révélations les plus croustillantes.











Source : Square Enix