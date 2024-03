Ces chiffres nous proviennent de Circana, qui affiche globalement un paysage financier plutôt positif pour l'industrie du jeu vidéo. S'ils concernent principalement l'Amérique du Nord, gageons qu'on peut trouver des résultats similaires ailleurs dans le monde. Dans tous les cas, FF7 Rebirth a visiblement été un succès, mais pas autant qu'escompté par PlayStation et Square Enix vu son ampleur.

FF7 Rebirth en compétition avec la démocratie

FF7 Rebirth est probablement la plus grosse exclusivité PS5 que nous verrons avant un moment, à l'exception peut-être de Stellar Blade. Le géant japonais et Square Enix entretenaient à son endroit beaucoup d'espoir. Nous l'avons vu il y a peu, le jeu n'a toutefois pas conquis le marché japonais autant qu'espéré. Heureusement, les choses semblent mieux se passer à l'Occident, et notamment en Amérique du Nord.

Selon le groupe d'analyse Circana, il occuperait ainsi la deuxième place des jeux les plus vendus en février. Au vu de sa puissante aura et de son accueil critique et commercial, nous nous serions toutefois attendus à le voir en première place. D'autant que l'étude publiée se concentre sur février, mais compte aussi les premiers jours du mois de mars. Mais non, FF7 Rebirth s'est fait piquer la médaille d'or par un total outsider, également édité par PlayStation : Helldivers 2 ! L'excellent jeu coop d'Arrowhead Games a clairement eu l'effet d'un bombardement orbital dans ce premier trimestre 2024. Il représente même pour PlayStation le 7ème plus gros lancement de son histoire. La démocratie prouve encore une fois sa supériorité.

Des chiffres rassurants pour l'industrie du jeu vidéo

Alors que les développements récents nous peignaient un bien triste tableau pour l'industrie du jeu vidéo, les choses ne semblent pas si dramatiques. En février, les joueurs américains auraient ainsi dépensé en tout 4,7 milliard de dollars sur des jeux, DLC et hardware. Soit une petite mais positive hausse de 2% par rapport à février 2023. La vente de hardware a toutefois pris un coup, avec une baisse de 30% par rapport au même mois l'année dernière. La PS5 est en première place en termes de modèles écoulés, suivie par l'indécrottable Nintendo Switch.

S'agissant des jeux, Helldivers 2 et FF7 Rebirth occupent donc les deux premières places du podium, pour le plus grand plaisir de PlayStation. La troisième marche est occupée par Call of Duty: Modern Warfare III. Dans le top 10 des ventes de février, on trouve ensuite les titres suivants :

Circana nous permet également d'établir un top 10 des jeux de 2024, une fois encore en Amérique du Nord :

Helldivers 2

Call of Duty: Modern Warfare III

Tekken 8

FF7 Rebirth

Suicide Squad: Kill the Justice League

Madden NFL 24

Persona 3 Reload

Hogwarts Legacy

Skull and Bones

EA Sports FC 24

À quelques changements près, ce top 10 américain devrait être assez similaire de notre côté de l'Atlantique. L'industrie du jeu vidéo semble donc bien se porter. Malheureusement, la quelque vingtaine de milliers de développeurs et autres travaillant à leur création et ayant perdu leur emploi ne sont clairement pas à la fête. Espérons que les choses iront à l'avenir pour le mieux s'agissant de ces personnes qui nous permettent chaque jour de s'émerveiller sur ce média qu'on adore.