Les leaks pullulent sur Far Cry 7 alors même qu'Ubisoft reste silencieux. Histoire, personnages, lieu de l'action, de nombreux détails seraient déjà connus. Cette fois, on apprend quand le jeu pourrait sortir au maximum.

Pour le moment, Far Cry 7 n'existe qu'à travers les leaks et certaines offres d'emplois d'Ubisoft. C'est par ce biais que l'éditeur a indiqué être au travail sur une « nouvelle génération » de jeux de la licence. D'après Tom Henderson, il y aurait un titre multijoueur « Project Maverick » qui serait un shooter d'extraction dans un environnement inspiré de l'Alaska. Comme d'autres jeux du genre, il faudra partir en quête de ressource, y compris en chassant des animaux, et se réfugier dans une planque pour stocker armes, équipements et gadgets.

Far Cry 7 disponible plus tôt qu'on ne le pense

Ubisoft n'a pas officialisé Far Cry 7, mais le jeu est au cœur de divers leaks ces derniers mois, notamment de la part de l'insider Tom Henderson. Selon ses informations, le projet multijoueur Maverick, et le septième jeu solo en développement, auraient dû être une seule et même expérience. Mais lors du départ du vétéran Dan Hay, la décision de partir sur deux softs distincts aurait été prise.

D'après les sources d'Henderson, ce Far Cry 7 se déroulerait sur l'île fictive de Kimsan située dans la mer jaune. Le scénario serait axé autour de l'enlèvement d'une famille par « Les Enfants de la Vérité », un groupuscule qu'on imagine encore bien barré. Visiblement, il pourrait y avoir jusqu'à quatre personnages jouables, âgés de 30 à 40 ans, appelés Brie, Dax, Layla et Christian Bennett.

Far Cry 7 pourrait comprendre au moins deux changements importants. Si l'on se fie aux bruits de couloir, cette histoire de kidnapping pourrait agir directement sur le déroulé du jeu. En effet, les joueuses et joueurs auraient 72 heures, environ 24 heures de temps de jeu, pour sauver ladite famille. Une course contre-la-montre qui serait suspendue temporairement en se rendant dans un lieu sécurisé. Enfin, cela n'est pas exclu qu'on puisse alterner entre une vue subjective et une vue à la troisième personne. À quand la sortie ? Si l'on en croit un nouveau leak de Tom Henderson, Far Cry 7 est prévu pour sortir d'ici fin 2026. Une fenêtre de lancement qui ne prend peut-être pas en compte d'éventuels retards liés aux transformations internes à Ubi.

Source : Insider Gaming.