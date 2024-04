La première saison de la série Fallout est un véritable carton plein pour Prime Video. Alors qu'une saison 2 a été officialisée, ses showrunners ont partagé leurs plans pour la suite dans le cadre d'une interview auprès de GQ. Et ceux-ci pourraient même aller encore plus loin, si l'occasion se présente. Attention toutefois, vous retranscrire cela implique fatalement quelques SPOILERS. Pensez donc à vous équiper d'une tenue adéquate dans les Terres Désolées.

Des plans sur la comète pour la série Fallout

Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet, showrunners de la série à succès Fallout, ne manquent apparemment pas d'idées pour la suite. Au micro de GQ, tous deux sont revenus sur la fin de la première saison, qui ouvre en ce sens beaucoup de portes pour Lucy MacLean et sa bande irradiée. C'est ici que des SPOILERS vont se glisser. Vous voilà prévenus.

Après une quête périlleuse pour retrouver son père, Lucy MacLean apprend de terribles vérités quant au passé de son paternel Hank. Celui-ci parvient à s'échapper de justesse. Le dernier plan de l'ultime épisode de la série nous le montre contemplant la légendaire ville de New Vegas. Celle-ci apparaît toutefois en bien moins bon état que dans le jeu d'Obsidian sorti en 2010, qui se déroule 15 ans avant les événements du show de Prime Video. Graham Wagner nous explique cela en ces termes : « le monde de Fallout est un lieu de constantes tragédies et horreurs. Les choses y connaissent des changements et évolutions constantes et ne restent jamais statiques ». La saison 2 devrait donc se dérouler dans une version de New Vegas bien différente de celle dont les joueurs se rappellent.

Lucy et son père auront visiblement beaucoup de choses à se dire dans la saison 2 à venir. © Prime Video

De nouvelles révélations nous attendent

Au-delà du cadre géographique pour la saison 2 de la série Fallout, les showrunners indiquent que de nombreuses révélations sont attendues dans cette saison, voire même au-delà. Les éléments narrés dans les huit épisodes actuellement disponibles ne couvrent apparemment pas toute l'histoire qu'ils entendent raconter. Attention, nouveaux SPOILERS. La série implique notamment que Vault-Tec a eu un rôle de premier plan dans la Grande Guerre qui s'est terminée en 2077 par la chute des bombes nucléaires qui ont ravagé la surface de la Terre.

« Je ne voudrais pas prendre tout ce que vous avez vu pour argent comptant, car tout est subjectif. Cette scène a eu lieu. Mais ce qui se passe entre celle-ci et la chute des bombes... Nous avons des choses excitantes à raconter entre ces deux événements », indique Graham Wagner. Nous devrions ainsi avoir droit à de nombreux autres flashbacks dans la saison 2 de la série. Gageons que beaucoup d'entre eux seront centrés sur Hank MacLean, père de Lucy et incarné par Kyle MacLachlan. Un autre acteur très populaire, par ailleurs fan des jeux, pourrait également se joindre à la fête : Aaron Paul. Tout cela annonce en tout cas une suite excitante et ambitieuse pour l'adaptation de Fallout sur le petit écran. Peut-être trop pour seulement une seconde saison ? L'avenir radioactif nous le dira.