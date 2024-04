Jonathan Nolan, l'une des figures de proue de la série Fallout, a indiqué cela à l'occasion d'une longue interview auprès d'IGN. Todd Howard, producteur exécutif du fait de son rôle majeur chez Bethesda, était également présent.

La boucle entre les séries Westworld et Fallout est bouclée

Parmi les têtes pensantes derrière la série Fallout, nous avons notamment Jonathan Nolan et Lisa Joy. Tous deux ont auparavant impressionné leur monde et HBO avec Westworld. On sent d'ailleurs bien la patte de cette œuvre majeure dans la dernière bombe en date de Prime Video. On y retrouve en effet une dualité entre le passé et le présent, une ambiance western et enfin un petit clin d'œil au fameux Homme en Noir.

Ce n'est toutefois pas son interprète Ed Harris qui s'est dit intéressé de rejoindre la saison 2 de Fallout. IGN a en effet posé la question suivante : « Parmi les célébrités fans de Fallout, personne n'est venu pour vous demander de rejoindre le casting ? ». Ce à quoi Jonathan Nolan a répondu : « Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld à partir de la saison 3, ndlr), un être humain que j'aime de tout mon cœur. Il était présent lors de la première à Los Angeles et semblait très excité par la série. C'est drôle de voir que des gens qu'on a connu depuis longtemps sont des énormes fans de Fallout, qui y jouent régulièrement ».

Aaron Paul est visiblement un gros fan des jeux Fallout. © HBO

Une série d'adaptation faite par des joueurs des jeux originaux

En plus d'acteurs fans des jeux Fallout, il s'avère que les personnes à la tête de la série le sont aussi. Jonathan Nolan a ainsi avoué que lui et Lisa Joy y ont joué afin de trouver des inspirations pour créer Westworld. La boucle est ainsi définitivement bouclée. Il n'est donc pas surprenant que sa série d'adaptation soit un aussi franc succès. Le show est en effet chapeauté par des passionnés des jeux, en étroite collaboration avec Bethesda. Tous les ingrédients étaient donc là depuis le début pour créer un cocktail explosif.

Les fans anciens comme nouveaux ont donc de quoi se réjouir pour la saison 2. Celle-ci n'est pas encore confirmée, mais il n'y a désormais pratiquement plus de place au doute quant à son renouvellement. Avant même sa sortie le 11 avril, la série a pour rappel reçu 25 millions de crédits d'impôt de la part de l'État de Californie. Puisque la première saison a explosé tous les compteurs, la route vers une destination très populaire auprès des fans des jeux semble donc être toute tracée. Dire que nous avons hâte de retourner dans les Terres Dévastées de Los Angeles est un euphémisme irradié.