Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir débarquer des produits dérivés en lien avec l'explosive série Fallout de Prime Video. Mais celui-ci revêt un caractère assez particulier, mélangeant objets de collection et jeu de rôle, pour mieux replonger dans ce monde postapocalyptique cultissime.

Une belle nouveauté pour les fans de la série Fallout et des jeux

Que vous ayez découvert la franchise par le biais de la série Fallout ou non, voilà une nouveauté qui pourrait vous plaire. Surtout si vous aimez la pratique du jeu de rôle, ou que vous soyez curieux de voir ce que cela donnerait dans cet univers postapocalyptique totalement barré. Arkhane Asylum propose ainsi un double cadeau aux nouveaux fans comme vétérans de la franchise avec le Pack Okky Dokky.

Celui-ci regroupe en effet deux choses : une boîte de figurines en résine Hollywood Heroes à peindre, représentant les personnages principaux de la série Fallout. À savoir Lucy, Maximus, la Goule et le chien CX404. Pour les voir en action, le pack comporte également le kit d'initiation au jeu de rôle officiel Fallout. Celui-ci permet, là encore, aux néophytes comme aux vétérans de cette merveilleuse activité de découvrir la chose dans l'univers postapocalyptique initié par Black Isle et Interplay en 1997 avec le premier jeu Fallout. Ce kit intégralement en français propose des scénarios et personnages prétirés, afin de se lancer dans une partie en toute simplicité.

Pour les Maîtres de Jeu les plus créatifs, il est ainsi possible d'imaginer une partie impliquant les personnages de la série Fallout dans un scénario spin-off. Et pourquoi pas imaginer et jouer soi-même ce qui les attend dans la très surveillée saison 2, qui va pour rappel se dérouler dans la légendaire ville de New Vegas ? Individuellement, les deux boîtes sont proposées à 35 euros sur le site d'Arkhane Asylum. Le pack complet estampillé Fallout est donc logiquement affiché à 70 euros.

Voici à quoi ressemble en carton et en os le Pack Okky Dokky. © Arkhane Asylum

Source : Arkhane Asylum