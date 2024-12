La saison 2 de Fallout est hyper attendue et quelques détails viennent de leaker grâce à quelques clichés volés sur les lieux du tournage. Ce qu'on y voit devrait certainement parler aux fans et surtout leur faire plaisir.

Tout ce qu’Ella Purnell se transforme en or. L’actrice, remarquée dans les années 2010, est aujourd'hui une figure du petit écran aussi adorée que plébiscitée. Dernièrement, on a pu la retrouver dans la nouvelle série Sweatpea mais aussi, et surtout, dans la saison 2 d'Arcane où elle interprète une Jinx complètement possédée. Prochainement, c’est dans la très attendue saison 2 de Fallout qu’on la retrouvera dans le rôle de la survivante Lucy, désormais en quête de réponse et de vengeance. Si l’on n’a pas encore les détails du synopsis, la saison 2 de Fallout s’est tout de même laissée approcher par des petits malins qui ont même fait des découvertes qui pourraient bien plaire aux fans.

SPOILERS : à partir d’ici, ça va spoiler, donc si vous n’avez pas vu la saison 1 de Fallout, faites demi-tour. Vous voilà prévenu.

Un lieu iconique révélé avant l'heure ?

Lors du grand final de la saison 1 de Fallout, Lucy accompagne la goule interprétée par l’excellent Walton Goggins. Tous deux partent à la poursuite du paternel de Lucy, en fuite dans une armure assistée. À la toute fin, on peut même l’apercevoir dans le désert, s’approchant d’une ville très bien connue des fans de la franchise, News Vegas, anciennement Las Vegas.

La saison 2 de Fallout devrait donc nous mener dans la région et ses alentours, et des images présumées tirées du tournage auraient tendance à le confirmer. Mais ça irait même plus loin que ça puisque, comme dans la première saison de la série, des lieux secondaires, plus ou moins importants, seront aussi de la partie. On s’attend également à des nouveautés bien entendu, mais pour l’heure ce sont bien les fans qui devraient être aux anges. Oui, il semblerait que la série soit toujours aussi fidèle au matériau d’origine, et c’est tant mieux.

Sur les photos du tournage, on voit clairement des décors iconiques de la franchise, les ruines d’un motel, des véhicules vintages rouillés et partiellement détruits, etc… Mais ce qui attirera l'œil du joueur averti c’est surtout le panneau du motel, ressemblant à deux gouttes d’eau à celui d’un lien emblématique de Fallout New Vegas, Novac. Dans le jeu, Novac est reconnaissable à son iconique panneau, mais aussi à sa statue de T-Rex et son motel à thème. Il s'agit d'un lieux où se déroule quelques évènement et dans lequel on peut retrouver des personnages et autres services (motel, magasin, établi d'artisanat, etc.)









La saison 2 de Fallout dévoile quelques secrets

Autres détails importants visibles sur ces captures, la présence d’un tag, Khangs. Les Kangs sont une faction présente dans Fallout New Vegas avec laquelle le joueur peut collaborer ou se confronter. Visiblement eux aussi sont présents dans la saison 2 de Fallout, ou du moins leur présence sera mentionnée. Dans ce cas là on peut s’attendre à voir un peu ce qui est arrivé à la faction, à la manière de la ville de Shady Sands dans la première saison.

Difficile à dire pour le moment d’autant que les clichés pris sur les lieux du tournage restent peu nombreux. Il faudra donc attendre l’arrivée de la saison 2 de Fallout sur Prime Video pour en avoir le cœur net. Pour l’heure, comme on peut le voir, elle est en pleine production. On ne devrait pas la voir avant un bon 2025-2026 bien tassé. En attendant, si vous voulez vous offrir une séance de rattrapage, sachez que la première partie est toujours dispo sur Prime Video.