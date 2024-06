Il faut se faire une raison, Fallout 5 ne verra pas le jour de sitôt. Todd Howard, le producteur historique de Bethesda, aimerait bien pouvoir accélérer le processus, mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Et il faut en plus rappeler que la société a un petit projet de rien du tout qui se nomme The Elder Scrolls 6. Pour éviter que la saga ne prenne la poussière pendant ce temps, l'éditeur a concédé une collaboration avec Fortnite qui est difficilement devinable. Mais après tout, le battle royale d'Epic Games en a vu défiler d'autres.

Un retour inattendu de Fallout

La série Fallout a largement contribué à relancer les ventes de jeux et l'intérêt général pour la franchise de Bethesda. Avant, pendant et après la sortie, les joueuses et joueurs sont retournés ou ont découvert cet univers post-apocalyptique qui fait rêver tant de monde. Même les créateurs de Fortnite. Et la visite du RPG dans le battle royale d'Epic Games n'est visiblement que le début de projets de ce type. En fouillant dans les fichiers de la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare 3, un artwork et une vidéo pour un DLC « Tracer Pack : Fallout Vault Dweller » ont été repérés. Ca peut paraitre surprenant, mais ce n'est pas un fake.

Fallout aura bien son pack de skins dans Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone. Que peut-on attendre de cette collaboration ? Ce que l'on voit sur l'image trouvée par les dataminers, à savoir des cosmétiques pour les armes M4 et M16, mais également des tenues pour les opérateurs emblématiques du jeu. Gaz, Ghost, Soap et le Capitaine Price vont d'être revêtis d'une combinaison Vault bleue et dorée. Mais il sera quand même possible de garder le style Call of Duty avec le foulard facial de Ghost ou encore le chapeau de Price. À quand le crossover Fallout X MW3 ? Il n'y a pas de date puisque ce n'est pas encore une annonce officielle, mais ce sera durant la saison 4. C'est la seule certitude que l'on après ce premier gros leak.