La licence Fallout est une série de RPG plus qu'appréciée par les joueurs. Ça fait des années que la franchise existe et pourtant, tout n’a pas encore été fait. Il aura fallu attendre l’arrivée de Fallout 76, le seul jeu multijoueur de la série, pour voir apparaître certaines fonctionnalités. Ce sera le cas prochainement avec une nouveauté attendue depuis un moment sur le MMO et qui sera par ailleurs une première pour la franchise (officiellement du moins, on met les mods de côté).

Fallout 76 pourrait bien recevoir une nouveauté

Les joueurs le savent très bien, les Fallout, sauf 76, sont des jeux solo, mais il n’est pas obligatoire de jouer seul. Dans tous les épisodes principaux de la saga, vous pouvez en effet recruter un ou plusieurs compagnons et partir en exploration avec eux. Des camarades de voyage qui combattent à vos côtés. Cette fonctionnalité est cependant absente de Fallout 76, mais les joueurs demandent depuis un moment à ce que l’on puisse voyager avec quelqu’un à nos côtés. Visiblement, Bethesda aurait écouté ses joueurs et préparerait une nouveauté qui devrait combler ce manque, tout en se différenciant de ce qui se fait habituellement dans la licence.

Le dataminer SugarBombsRADS, bien connu au sein de la communauté, aurait en effet déterré des informations concernant un système d’animaux de compagnie (“Pet” en anglais). Des infos qu'il a partagé sur un serveur Discord dédié au datamining de Fallout 76. D'après ce qu'il a pu remonter, l’idée serait donc d’avoir un chat, un chien ou pourquoi pas un Radcafard en guise de compagnon pour partir vadrouiller dans les Terres Désolées. La différence avec ce que propose généralement la franchise, ici il ne serait pas question d’être accompagné au combat, ce serait plutôt de l’ordre du cosmétique ici. Une fonctionnalité que l’on retrouve souvent dans les MMO, comme dans The Elder Scrolls Online (TESO).

Image d'un des fichiers dataminés et partagés sur le serveur Discord dédié

Une fonctionnalité qui se fait encore attendre

Pour le moment, les détails manquent concernant cette nouveauté, diverses mentions ramenant à des features payantes, un tutoriel et des fonctionnalités pour gérer ses animaux de compagnie ont été trouvées dans les fichiers du jeu mais c’est à peu de chose près tout. Bethesda communiquera certainement prochainement dessus si cette nouveauté est vouée à voir le jour dans un avenir proche.

Pour l’heure, Fallout 76 a reçu récemment une mise à jour pour étendre son univers en s’inspirant de la série Fallout Prime Video. Vous avez donc déjà de quoi faire. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Source : Discord