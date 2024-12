Déjà l'un des mods les plus énormes et ambitieux autour de la licence, Fallout London va l'être bientôt encore plus, et ce toujours de manière gratuite.

Cela fait presque six mois que Fallout London est sorti, avec comme énorme ambition de nous faire visiter Londres dans l'ambiance post-apocalyptique de l'iconique licence. Même s'il a connu un lancement compliqué, il s'agit clairement du mod le plus ambitieux jamais vu pour la franchise aujourd'hui détenue par Bethesda. La Team FOLON derrière le projet n'en a visiblement pas terminé avec sa création, qui va courant 2025 devenir plus énorme encore.

Fallout London ne cesse de grandir en ambition

À bien des égards, Fallout London est un énorme succès, qui a dépassé le million de téléchargements il y a deux mois. Ce malgré quelques soucis de calibrage, que la Team FOLON s'est attelée à réparer via deux mises à jour majeures. Alors qu'ils travaillaient sur la troisième, les développeurs bénévoles se sont rendus compte que celle-ci allait prendre la forme d'un véritable DLC, mais celui-ci gratuit. Et il semblerait que l'équipe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

En plus de ses souhaits de bonnes fêtes de fin d'année, elle a en effet présenté une feuille de route 2025 pour Fallout London. Et celle-ci ne compte finalement pas un, mais trois DLC à venir gratuitement ! Le premier, qui remplace la mise à jour 1.03 du mod, sera baptisé « Rabbit and Fork ». Le second s'appellera « Last Orders », et le troisième « Wildcard ». On peut facilement deviner la teneur du troisième DLC, mais les deux premiers sont un peu plus mystérieux, à part le fait qu'ils devraient avoir un quelconque lien avec la nourriture et la boisson dans une ville de Londres post-apocalyptique.

En attendant désespérément Fallout 5, mais aussi la saison 2 de la série Prime Video éponyme, voilà donc de quoi s'occuper dans cet univers emblématique, une fois encore grâce à l'énorme travail de moddeurs. Rappelons que London transforme complètement Fallout 4, le jeu de base obligatoire pour faire tourner le mod. Pour en profiter, il est préférable de faire l'acquisition du jeu sur GOG, où London se montre plus stable par rapport à sa version Steam plus délicate à installer.

Source : Team FOLON sur X.com