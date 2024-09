Sorti le 25 juillet dernier, Fallout London a connu un lancement pour le moins atomique. Le mod gratuit extrêmement ambitieux de Fallout 4 a visiblement eu les yeux plus gros que le ventre, avec de nombreux bugs et problèmes d'instabilité. Un premier patch majeur est venu améliorer les choses en août dernier, mais Londres façon post-apo a encore besoin d'importants travaux. La Team FOLON avait justement une très bonne nouvelle à ce sujet.

Le gros chantier Fallout London continue de progresser

En attendant des nouvelles officielles de Fallout 5 ou la saison 2 de la série Fallout diffusée par Prime Video dans l'iconique licence post-apocalyptique, les fans ont de quoi s'occuper avec le très ambitieux Fallout London, jouable entièrement gratuitement à condition de disposer du quatrième opus et tous ses DLC. Team FOLON s'est fendue d'un des projets de fans les plus ambitieux autour de la franchise, en nous proposant de quitter les États-Unis pour voir ce que donne l'apocalypse outre-Atlantique, dans la capitale du Royaume-Uni.

Malheureusement, ce projet fou a connu de nombreux déboires : lancement retardé de plusieurs mois à cause du patch « next-gen » de Fallout 4, et de gros soucis à son arrivée le 25 juillet. Le patch 1.01 de Fallout London quelques semaines plus tard est venu colmater les brèches, mais n'a pas tout réglé pour autant. Team FOLON s'est ainsi agrandie pour le massif chantier qu'est celui de patcher sa création. Une mise à jour 1.02 approche ainsi bientôt, avec une énorme liste de changements. « Nous avons pris plus de temps que prévu pour notre second patch, mais c'est pour une bonne raison. Nous avons reçu de l'aide supplémentaire pour apporter d'ENORMES améliorations sur le mod en une seule mise à jour », nous annonce l'un des membres de l'équipe sur le Discord officiel de Fallout London.

Qu'il s'agisse d'améliorer le niveau de détail, la distance d'affichage, les problèmes de crashes intempestifs ou les nombreux bugs bloquants dans plusieurs quêtes, le patch 1.02 devrait donc rendre l'exploration de Londres nettement plus agréable. Pour connaître tous les changements à venir et en cours de développement sur Fallout London, vous pouvez consulter la fiche Google Docs partagée par Team FOLON, citée en source ci-dessous.

Source : Team FOLON sur Google Docs