La vague d'offres de jeux gratuits dans la licence Fallout n'est pas encore tout à fait terminée, mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en récupérer l'un des plus légendaires opus.

C'est encore une fois Prime Gaming qui régale et surfe sur la vague du succès explosif de la série Fallout. La dernière offre de jeu gratuit en date pour la franchise se termine très bientôt, si jamais vous souhaitez en profiter.

Un dernier jeu Fallout gratuit pour la route sur Prime Gaming

Pour accompagner la sortie de son adaptation sur le petit écran, Prime Gaming s'est fendu d'offres de jeux gratuits pour à peu près tous les jeux existants de la franchise postapocalyptique iconique. La dernière offre encore en lice en ce sens concerne Fallout 3, le premier de la série développé par Bethesda. Malgré une sortie remontant à 2008, il s'agit encore d'un titre marquant, qui a relancé la licence initiée par Black Isle Studios et Interplay.

Cet opus nous propose d'incarner un jeune résident de l'Abri 101. Après un terrible incident, vous êtes forcé de quitter la sécurité du monde souterrain pour affronter les Terres Désolées de Washington, à la recherche de votre père et d'un moyen de sauver votre Abri. Malgré un gameplay qui rappelait forcément The Elder Scrolls, Fallout 3 nous proposait une réinterprétation convaincante par rapport à la formule C-RPG en vue isométrique d'origine. Le monde ravagé par les bombes se montrait aussi dérangeant que plaisant à explorer. Les quêtes et personnages mémorables avec de nombreux choix moraux cornéliens n'étaient pas en reste non plus.

Si vous souhaitez (re)découvrir ce jeu qui a relancé l'iconique franchise postapocalyptique sans bourse délier et que vous disposez d'un abonnement Prime, rendez-vous donc sur la page dédiée au jeu sur le programme Prime Gaming. De là, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir le jeu », qui vous fournira un code pour la plateforme GOG, garantie sans DRM. L'offre expire pour rappel le 12 juin. Vous avez donc encore quelques jours pour savoir si le jeu en vaut la chandelle atomique.