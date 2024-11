En dépit d'un lancement et d'un suivi qui ont longtemps énormément divisé, ce jeu Fallout se porte maintenant bien mieux et se place même comme un immense carton.

Sorti en 2018 dans un état proprement catastrophique et frappé par toutes les pratiques les plus controversés des jeux-services dont il s'inspire, Fallout 76 revient définitivement de très loin. Bethesda a récemment révélé dans un post sur le site officiel de la franchise que celui-ci a récemment atteint un seuil particulièrement symbolique. Une plutôt belle remontada qui s'explique par de nombreux facteurs.

Six ans plus tard, les radiations retombent pour Fallout 76

Un peu comme un certain Cyberpunk 2077, Fallout 76 semble traverser une forme d'arc de rédemption. En 2018, le titre s'est placé comme l'un des jeux les plus mal notés de l'histoire par les joueurs. Difficile de les blâmer, le jeu-service dans l'univers post-apocalyptique iconique étant dans un état déplorable, et surtout avec un modèle économique prédateur au possible, avec notamment un système d'abonnement clairement pay-to-win pour un jeu déjà payant de base, et hélas encore actif aujourd'hui. Un titre donc très loin du Fallout 5 que les fans attendaient de pied ferme, trois ans après le quatrième opus.

Doucement mais sûrement, Bethesda s'est cela dit retroussé les manches pour tâcher de redorer le blason de Fallout 76. Le titre a ainsi reçu de nombreuses mises à jour gratuites d'envergure, comme récemment Skyline Valley, ou encore la prochaine nous permettant notamment d'incarner une Goule, pour la première fois de manière officielle hors mods. Enfin, l'énorme succès de la série Fallout chez Prime Video a fait (re)découvrir le jeu via un arrivage massif d'anciens comme nouveaux joueurs dans les Appalaches.

Fort de tout cela, Fallout 76 aurait fraîchement atteint le symbolique seuil des 21 millions de joueurs, toutes plateformes et abonnés au Game Pass confondus. Bethesda profite de cette annonce pour cordialement demander à la communauté Steam de le nommer aux Steam Awards dans la catégorie « Travail d'Amour », ou l'équivalent du « Meilleur Support de la Communauté » aux Game Awards. Comme quoi, même dans un climat post-apocalyptique, des miracles peuvent arriver avec un peu de bonne volonté.

Source : Site officiel de Fallout