Une manière comme une autre de créer un engouement conjoint entre les jeux Fallout et la série. Pour rappel, sa première saison sera lancée sur Prime Video demain matin (très) tôt, le 11 avril en France, avec l'intégralité de ses épisodes. S'agissant du contenu gratuit, les joueurs ont jusqu'au 7 mai pour le récupérer.

Des goodies gratuits sur Fallout pour marquer l'arrivée de la série

Quatre ans après sa toute première annonce, le lancement est enfin imminent pour la série Fallout. Amazon comme Bethesda semblent entretenir beaucoup d'espoir autour du show exclusif à Prime Video... à condition d'accepter les pubs sur celle-ci, ou de payer plus. La première saison débarquera en tout cas demain avec tous ses épisodes disponibles immédiatement à 3 heures du matin chez nous.

Histoire de montrer leur lien étroit, Amazon et Bethesda mettent en place des goodies gratuits en référence à la série dans certains jeux Fallout. Nous parlons ici plus précisément du jeu mobile Fallout Shelter et de Fallout 76. Sur l'un comme l'autre, il est ainsi possible de récupérer la tenue de l'Abri 33 (l'Abri de la série) pour ses personnages. L'offre sera disponible jusqu'au 7 mai, et les joueurs pourront récupérer directement sur les jeux concernés.

Voilà à quoi ressemble le contenu gratuit pour célébrer l'arrivée de la série Fallout. © Bethesda

Un lancement explosif en vue ?

Après des trailers prometteurs, les fans de la franchise Fallout comme les abonnés Prime Video pourront très bientôt voir ce que vaut la série. Elle semble en tout cas présenter un certain potentiel. Quoi qu'il arrive, une saison 2 semble être déjà garantie. L'État de Californie a en effet mis une belle somme de capsules sur la table en ce sens.

Espérons que le public soit au rendez-vous, pour le bien de la série comme de la franchise en général. Cela pourrait en effet envoyer le signal nécessaire pour Bethesda quant à l'intéret de développer, au hasard, Fallout 5. Cela va mine de rien faire 9 ans que le quatrième opus est sorti. La hype... la hype ne meurt jamais ?