La licence Fallout a le vent en poupe depuis la diffusion de la première saison de la série Fallout disponible sur Prime Video. Un regain d'intérêt monstrueux qui a permis à tous les jeux de la franchise d’exploser en popularité, que ce soit sur Steam ou sur consoles. De nouveaux joueurs se sont greffés à une fanbase déjà conséquente. Les jeux sont très appréciés, adorés, pour ne pas dire adulés par certains, et Bethesda est aux petits soins. Les développeurs écoutent d’ailleurs très souvent leur communauté, en témoigne la grosse nouveauté qui arrive dans Fallout 76.

You can pet (bientôt) the dog sur ce Fallout très apprécié

C’est une fonctionnalité qui est ardemment demandée par les fans depuis un bon moment : la possibilité d’avoir des animaux de compagnie. Vous allez rétorquer que l’on peut avoir un chien depuis la nuit des temps, mais à cela on pourra répondre que ce n’est pas la même chose. On ne parle pas ici de compagnons de combat, mais bien d’animaux de compagnie. Chien, chat ou tout autre chose d’ailleurs, on n'a pas tous les détails. Lors de la conférence Xbox au Tokyo Game Show, Bethesda est venu présenter cette nouveauté attendue.

Cependant dans Fallout 76, ces animaux ne serviraient à… pas grand-chose finalement puisqu’ils auraient surtout un intérêt cosmétique. On pourra certainement interagir avec eux, mais clairement pas leur demander de se battre. Pour le moment, on sait que ces animaux resteront à notre CAMP et auront leurs propres occupations.

Pour rappel, la nouvelle fonctionnalité avait leaké suite à quelques recherches menées par des dataminers. Les petits fouineurs avaient ainsi découvert une multitude de menus et d'autres illustrations faisant référence à l’arrivée des animaux de compagnie. Il sera d’ailleurs fort probable qu’un passage en caisse soit obligatoire pour profiter des plus beaux spécimens, même si on se doute qu’il y aura d’autres moyens pour mettre la main dessus.

Verdict en fin d’année à la sortie de cette nouvelle fonctionnalité lors d’une prochaine mise à jour de Fallout 76.