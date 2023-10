Fallout 76 a connu des hauts et des bas tout au long de son existence qui a débuté en 2018. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son lancement a été des plus compliqués. La faute à un nombre de bugs conséquents et un contenu loin d'être à la hauteur des attentes. Mais depuis, à coups de grosses mises à jour, Bethesda a rectifié le tir et le jeu a maintenant une communauté active qui se plaît à y jouer. Néanmoins, sa vie aurait pu être écourtée par Xbox. La firme envisageait effectivement d'annuler ce nouveau Fallout.

Fallout 76 a évité le pire

Il aura fallu plusieurs années à ce jeu avant de regagner la confiance des joueurs. Heureusement, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et ça se ressent dans les discussions autour de Fallout 76. Toutefois, peu avant ses débuts, Xbox était craintif vis-à-vis de cette nouvelle production. Si nous le savons, c'est parce qu'un mail rédigé par Phil Spencer, le patron de la société, a fuité dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Des informations confidentielles concernant Xbox, PlayStation, mais aussi Nintendo ont été dévoilées. Parmi elles, ce fameux mail concernant Fallout 76.

De toute évidence, le départ a été difficile. L’équipe doit rester concentrée sur l’amélioration du jeu et sur la recherche d’un plus grand public. Selon moi, nous avons besoin de le voir atteindre les 10 millions de joueurs actifs par mois sur toutes les plateformes ou il faudra peut-être passer à autre chose. Si vous pensez que PSNow peut l'aider à gagner en pertinence, alors je suis favorable Phil Spencer

Ces quelques mots écrits par le big boss de Xbox datent de 2021. Spencer y évoque la potentielle arrivée de Fallout 76 sur l'offre du PlayStation Now. On voit qu'il est ouvert à cette possibilité, malgré la menace que cela pourrait poser contre le Xbox Game Pass. Si une telle décision peut paraître surprenante, le PDG de l'entreprise explique immédiatement ses raisons : le jeu doit atteindre le palier des 10 millions de joueurs actifs par mois sur toutes les plateformes. Peu importe le prix. Dans le cas contraire, Bethesda devrait probablement envisager de tourner la page. En bref, d'avorter le suivi du jeu. Au vu de l'état actuel de Fallout 76, on peut dire qu'il a évité la catastrophe. Cependant, nous ne savons pas si c'est grâce aux raisons susmentionnées. Le jeu se targuait d'ailleurs pas plus tard qu'en juin dernier d'avoir appâté plus de 15 millions de joueurs. Son arrivée dans le PS Plus en début d'année

Fallout continue en série

Si le cinquième opus de la franchise n'est pas prêt de nous gracier de sa présence, une bonne nouvelle attend tout de même Fallout. En effet, une série TV qui se veut fidèle à l'univers de Bethesda est en cours de production. Elle sera diffusée sur Amazon Prime Video en 2024, sans plus de précision. Aux commandes de ce projet massif, deux personnalités au CV plutôt rassurant : Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série HBO Westworld. Sachez qu'il n'y aura pas besoin d'avoir joué aux jeux pour regarder le show. Il s'adressera aussi bien aux fans de la première heure qu'aux néophytes.