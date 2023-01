On le sait, la communauté de fans est hyper active sur les jeux Bethesda et les mods sont légion. De Morrowind à Skyrim en passant par Oblivion et Fallout, les développeurs en herbe s’en donnent à cœur joie. Mais récemment, le projet le plus impressionnant est incontestablement Fallout London, un jeu à part entière d’une qualité remarquable, à tel point que Bethesda s’y est intéressé.

Pas de Fallout 5 ? Vive Fallout London !

Fallout London est développé par une petite équipe de passionnés depuis plusieurs années. Partant de rien, ces développeurs amateurs ont réalisé un véritable travail d’orfèvre pour représenter une capitale britannique post apocalyptique criante de vérité. Un boulot tellement dingue, que Bethesda est même venu recruter au sein de l’équipe.

Malgré quelques retards, le jeu va bien et le développement se poursuit. Un nouveau journal de développeur a même été mis en ligne pour nous partager l’avancée du travail et nous montrer de nouvelles séquences de gameplay.

Le jeu, prévu pour cette année sur PC en tant que mod exclusif de Fallout 4 dont il emprunte le moteur graphique, même si tous les modèles et animations ont été créés à la main. L’ambiance semble être au rendez-vous, et l’on remarque un vrai souci du détail, jusqu’à l’OST, d'époque, qui reprend plus d’une trentaine de titres.

Que devient la licence ?

Fallout London pourrait très certainement combler les fans qui attendent impatiemment Fallout 5. Malheureusement pour eux, si le jeu de Bethesda arrivera certainement un jour, ce n’est pas pour tout de suite, loin de là même. Pour le moment, la firme travaille actuellement sur plusieurs autres gros projets comme l'ambitieux Starfield, un RPG space opera qui nous permettra de visiter plusieurs centaines de planètes, ou encore le non moins très attendu The Elder Scrolls 6, dont on ne sait absolument rien pour le moment. Enfin, un énorme patch PS5 et Xbox Series est prévu pour Fallout 4.

En prime, vous pouvez toujours tenter l’aventure Fallout 76 si ce n’est pas encore fait, le jeu a eu le droit à de très grosses mises à jour depuis sa sortie et fait d’ailleurs partie de la jolie liste des jeux offerts au PS Plus de janvier. Pour finir, une série Fallout est actuellement en production pour Amazon et si elle n'aura aucun rapport avec les jeux, elle en reprendra toutefois tout l'univers.