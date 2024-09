Bethesda est actuellement bien occupé, entre la feuille de route chargée de Starfield, le développement de The Elder Scrolls 6 et le suivi d'un Fallout 76 qui revient de très loin. C'est justement le directeur créatif de ce dernier qui est venu rassurer les fans quant à l'impact du jeu-service sur le développement de Fallout 5.

Le développement de Fallout 5 serait a priori bien à l'Abri

Neuf après la sortie du quatrième opus et six ans après l'arrivée de Fallout 76, Fallout 5 ne semble pas près de sortir de sitôt. S'agissant d'un nouveau jeu, Bethesda se focalise en effet pour l'instant sur The Elder Scrolls 6, teasé il y a également six ans. Le jeu-service dans l'univers post-apocalyptique est donc le titre le plus récent de la franchise phare, mais clairement pas le plus apprécié. Ce en raison d'un lancement proprement catastrophique. Il revient toutefois de très loin, et a notamment connu un nouvel essor grâce au succès explosif de la série Fallout de Prime Video.

Maintenir le suivi d'un jeu-service demande toutefois beaucoup de temps et de ressources. Un élément qui inquiète grandement les fans, qui se demandent si le développement de Fallout 5 en sera grandement impacté ou non. Jon Rush, directeur créatif de Fallout 76, s'est toutefois montré rassurant à ce propos dans une récente interview auprès de TheGamer. « Je peux comprendre cette inquiétude, quand on voit ça d'un point de vue extérieur. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Quand Fallout 5 sortira, il sera même encore plus impactant. Mais non, 76 n'en ralentira pas le développement ».

Le doute est cependant légitimement permis, maintenant que Fallout 76 semble être revenu dans les grâces des joueurs. Bethesda pourrait capitaliser là-dessus pour redoubler d'efforts sur son jeu-service qui a désormais le vent en poupe. Quoi qu'il en soit, que cela impacte ou non Fallout 5, celui-ci ne sortira de toute façon probablement pas avant des années, tant le calendrier du studio est actuellement bien chargé. On croire cela dit les doigts pour qu'il soit une bombe atomique à la hauteur des attentes des fans.

POV : les fans attendant le prochain jeu solo Fallout. © Bethesda

Source : TheGamer