La franchise Fallout explose depuis plusieurs mois. La cause, vous la connaissez : la sortie de la série adaptée pour Prime Video. Véritable succès porté par Ella Purnell et Aaron Moten au casting, elle a redynamiser avec force l’engouement pour les jeux. Mais, son influence pourrait être encore plus forte. Un personnage en particulier semble avoir retenu l'attention du public et inspirerait Bethesda pour Fallout 5.

Fallout 5 pourrait faire très plaisir aux fans

Les adaptations peuvent avoir un véritable impact sur les franchises dont elles sont tirées. Dans le cas de Fallout, le nombre d'heures de jeu à explosé sur le Game Pass après la diffusion de la série. Mais, les équipes de Bethesda ont remarqué un autre phénomène sur Fallout 76 et Fallout 4.

Depuis quelques temps, joueuses et joueurs accordent un intérêt grandissant aux goules. Cantonnée jusqu'ici au rôle de PNJ, ils sont de plus en plus à les jouer via des mods. Ce phénomène s'est constaté dans la foulée de la série qui, justement, met en scène plusieurs d'entre elles qui semblent avoir marqué l'audience.

Walton Goggins est La Goule dans la série Fallout. © Prime Video

Dès lors, il se pourrait bien que les goules soient des personnages jouables dans Fallout 5. Interviewé durant la Gamescom par The Gamer, Josh Rush, directeur créatif sur Fallout 76, a rapporté que cette possibilité est discutée depuis longtemps par les équipes. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas trouvé de « raison vraiment pertinente » pour concrétiser cette idée. Mais les choses pourraient changer désormais.

Rush souligne que le public de la franchise Fallout est en recherche de nouvelles expériences depuis le temps qu'elle existe. Certes, la communauté le demandait depuis longtemps. Mais, ce regain d'enthousiasme que suscite les goules semble cette fois convaincre les équipes.

Dès lors, on peut s'attendre à pouvoir en incarner dans Fallout 5. À savoir comment mettre cela en place. Chez Bethesda, Rush souligne que, pour Fallout 76, les équipes voulaient que ce soit un processus naturel. Les prochaines mises à jour du multijoueur s’orienteront, qui plus est, vers davantage de possibilités de roleplay. Autant de nouveautés qui ont de fortes chances d'inspirer le futur gros jeu de la licence.