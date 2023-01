Actuellement en plein dans sa saison 3 « Trésors engloutis » - oui, il y a eu un reboot -, Fall Guys Ultimate Knockout signe un nouveau deal.

Un comics sanglant s'invite dans Fall Guys

Dès maintenant et jusqu'au 10 janvier prochain, de nouveaux costumes vous attendent dans Fall Guys. Le battle royale d'Epic Games a fait venir les Gardiens du Globe du comics Invincible le temps d'un DLC. Créé par Robert Kirkman et Cory Walker, Invincible se démarque par sa violence, y compris dans la série animée d'Amazon Prime Video qui rencontre un franc succès.

Depuis le lancement de la série de comics il y a vingt ans jusqu'à la récente série à succès sur Amazon Prime, Invincible a rassemblé des millions de fans et nous sommes ravis de voir cette base s'agrandir encore plus grâce à Fall Guys. Skybound continuera à donner vie à cet univers de diverses manières au cours de l'année et ce partenariat permet au public d’endosser le costume de leur personnage préféré jusque dans l’un de leurs jeux préférés. Et ce n'est que le début pour les fans d'Invincible. Dan Murray, associé directeur de Skybound Games, via communiqué officiel.

Comme d'habitude, ce partenariat prend la forme de costumes que vous pouvez débloquer en vous acharnant pour gagner le plus d'épreuves possible. Vous allez pouvoir remporter :

Le costume d'Invincible

L'accoutrement d'Omni-Man et son motif

Le look d'Atom Eve « aussi élégant que puissant »

Des plaques nominales et pseudos inspirés par la série et les comics

Et pour éviter des achats malencontreux, on rappelle que Fall Guys a désormais un système de contrôle parental plus poussé.