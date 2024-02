Lors de son annonce, Fable 4 a fait hurler les fans. La licence est enfin de retour après toutes ces années. Le rêve est devenu réalité. Mais rapidement, les joueurs ont commencé à s'inquiéter. Pour cause, le projet se fait discret, et lorsqu'il refait surface, ce n'est pas toujours avec une bonne nouvelle. Néanmoins, ça vient tout juste de changer, et les développeurs ont enfin une belle annonce à nous faire. Le rythme qui s'était déjà bien intensifié va l'être encore plus.

Le studio derrière Fable 4 appelle du renfort

A l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur ce nouvel opus. Il est développé avec le moteur ForzaTech de Turn 10 Studios et son chantier a l'air mouvementé. En 2023, on avait appris que Ryan Clark allait rejoindre le développement de Fable 4. C'est l'un des producteurs de Baldur's Gate 3, et donc un ajout massif à l'équipe de Playground Games. Pour autant, le studio donnait tout de même l'impression d'être en grande difficulté, avec notamment le départ d'Anna Megill, la responsable narratif. Mais ça y est, la pression commence à retomber.

Pour cause, on nous informe que Third Kind Games co-développe Fable 4. Pour le moment, son rôle n'a pas été révélé au grand jour, mais il va sûrement être d'une grande aide. Néanmoins, si on se penche sur son CV, on constate quelque chose d'assez intéressant. Il a planché sur Forza Horizon 4, et plus précisément, sur les « performances du jeu - assurant un 60 fps constant sur Xbox - tout en fournissant divers outils de développement et du soutien pour l'optimisation ». Est-ce qu'il va s'atteler à des tâches similaires ici ? C'est probable, et ça en rassure plus d'un.

Par ailleurs, sachez que la fenêtre de sortie de Fable 4 serait d'ores et déjà connue. Du moins, selon le leaker NatetheHate. Selon lui, le titre pointe vers une arrivée pour 2025. Bon, il ne se mouille pas trop, malgré le fait que son information date de 2023. Le jeu est en train d'être mis sur pied depuis un bon bout de temps, et on s'attend à voir une nouvelle bande-annonce en 2024. Par conséquent, on ne serait pas surpris d'observer Playground Games viser une sortie pour l'année prochaine. D'autant plus qu'il a maintenant l'aide d'un autre studio. Bref, ça sent bon tout ça.