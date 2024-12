C'est en tout cas ce qu'a récemment avancé le généralement bien informé Jez Corden chez Windows Central, et qui cadre avec un changement découvert en août dernier concernant Fable 4. De manière plus générale, ce qui relève pour l'instant d'une rumeur autour du titre développé par PlayGround Games colle également avec la nouvelle stratégie de Xbox. Conte ou réalité ? Voyons cela ensemble.

Pour l'heure un secret bien caché de Microsoft, le développement de Fable 4 avancerait à un bon rythme. Aux dernières nouvelles, le prochain opus de la franchise historiquement exclusive à Xbox, autrefois chapeautée par Peter Molyneux et cette fois confié à PlayGround Games (Forza Horizon), proposerait un gameplay s'inspirant de The Witcher 3, avec un ton mature dans sa direction artistique et son bestiaire. Le tout serait déjà plutôt bien peaufiné, et une sortie courant 2025 serait donc envisageable. C'est du moins ce qu'a avancé Jez Corden le mois dernier, d'après une build alpha du jeu qu'il a aperçu.

Celui-ci nous revient d'ailleurs avec d'autres nouvelles autour de Fable 4. Sur X.com, celui-ci a récemment avancé que « Xbox n'aura plus d'exclusivités totales à l'avenir, seulement temporaires ». Un utilisateur s'est montré sceptique à cette idée, estimant qu'une telle stratégie serait « dévastatrice pour la marque et l'enterrerait définitivement ». Ce à quoi Jez Corden a répondu : « Fable 4 était monstrueusement cher à développement. Il ne sortira peut-être pas le jour-même sur PS5, mais il y arrivera tôt ou tard ». À noter que, en août dernier, nous apprenions que le titre serait réalisé conjointement avec Third Kind Games, un studio qui a notamment travaillé sur le portage de Sea of Thieves sur PS5. Cela pourrait apporter du crédit aux récents propos de Jez Corden.

Une stratégie salutaire pour l'avenir de Xbox ?

La chose est de plus en plus évidente : la stratégie d'exclusivité totale chez Xbox se délite peu à peu. Après une première tentative avec Hi-Fi RUSH, Pentiment et Sea of Thieves, ce sont maintenant des gros jeux de ses écuries qui arriveront bientôt sur PS5, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien au printemps prochain. En 2025, DOOM The Dark Ages et le récemment annoncé The Outer Worlds 2 sortiront sur PC, Xbox Series et le Game Pass, mais aussi sur PS5, le jour-même ou plus tard. Fable 4 devrait donc suivre le même cheminement, a priori dans un souci de rentabilité de son développement aux coûts visiblement faramineux. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.

D'un autre côté, d'autres jeux comme Avowed, Hellblade 2 ou encore South of Midnight (également attendu en 2025), devraient cependant a priori rester des exclusivités consoles Xbox. La faute peut-être à des licences pas assez porteuses pour mériter d'arriver chez la concurrence. Toujours selon Jez Corden, Microsoft aurait « considéré l'exclusivité Hellblade 2 comme une erreur ». Peut-être encore parce que le jeu a coûté trop cher et que Ninja Theory comme Xbox Games Studios ne sont pas rentrés dans leurs frais ? Si tel est le cas, reste à voir si Fable 4 saura mieux s'en sortir en arrivant un jour ou l'autre chez PlayStation.

Source : Jez Corden sur X.com