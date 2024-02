Fable 4 se fait attendre au tournant par tous les fans de la franchise, et on vient peut-être de découvrir sa fenêtre de sortie. Si ça s'avère, il va falloir être patient.

Lorsqu'on pense aux exclusivités Xbox à venir, Fable 4 nous vient forcément en tête. C'est la suite que personne n'avait vu venir, mais qu'on accueille à bras ouverts. Eh oui, ça fait plus de 12 ans que la licence n'a pas refait surface dans le paysage vidéoludique. Le problème, c'est que depuis son annonce, c'est un peu le silence radio côté communication. On a parfois des nouvelles du jeu, mais elles ne révèlent rien de vraiment stupéfiant. Mais aujourd'hui, on nous rapporte une information qui pourrait tout changer, même si elle va en effrayer plus d'un.

Fable 4 pour 2025 ? C'est une possibilité

C'est le leaker NatetheHate qui est venu nous parler du nouvel opus de la célèbre franchise. Pour lui, Fable 4 vise une sortie pour 2025, sans plus de précision. Il précise bien qu'il l'a appris l'année dernière, et non récemment. Par conséquent, les plans peuvent avoir changé, même si ça paraîtrait un peu surprenant. Si notre homme dit vrai, alors la patience est de mise. Ce n'est pas dénué de sens, puisque le jeu est en développement depuis un bon bout de temps, et aux dernières nouvelles, ce n'était pas prêt d'arriver entre nos mains. Mais alors, vraiment pas.

En 2023, les choses ont bougé du côté de Fable 4. En septembre, on apprenait que Ryan Clark allait rejoindre le développement du jeu. Un ajout de taille, puisqu'il fut notamment producteur sur Baldur's Gate 3. En outre, on sait que Playground Games a poursuivi les recrutements pour renforcer son équipe, avec des postes comme Game Designer Senior, Level Designer Senior et Quest Designer Senior. Après le départ d'Anna Megill, la responsable narratif, ça a permis de reprendre un peu espoir. Cependant, on sent bien que le projet en est encore à un stade précoce.

Le RPG, qui est développé le moteur ForzaTech de Turn 10 Studios, n'est donc pas prêt de pointer le bout de son nez. On a tout de même eu un trailer à se mettre sous la dent l'année dernière, mais il n'a pas plu à certains joueurs. La fameuse technologie utilisée n'a pas été au goût de tout le monde, et le studio s'est ainsi empressé de donner une réponse : « le fait que les gens ne croient pas que c'est "vrai" ou que le jeu ressemblera à ça est l'un des meilleurs compliments ». La piste du downgrade a finalement été écartée suite à cette déclaration, et on attend une nouvelle bande-annonce pour savoir où se situe Fable 4 dans son avancée.