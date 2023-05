En 2004, le premier épisode de la série Fable sort sur la première Xbox. L'action RPG développé par Lionhead Studios marque les joueurs pour sa structure, qui permet d'incarner un personnage de son enfance jusqu'à un âge avancé. Fable inclut également un système de choix qui fait basculer le joueur soit du côté du bien, soit du côté du mal. Son monde plein de vie et de personnages intéressants font de lui une œuvre mythique. S'ensuivent trois épisodes numérotés, dont le dernier, Fable 3, sort en 2010. Fable 4, annoncé en 2020, ne sera pas une suite, mais un reboot de la série, qui arrivera... un jour. Même si le développeur Playground Games n'a quasiment rien dit du projet, le compte LinkedIn d'un membre de l'équipe permet d'en apprendre un peu plus.

Le développement de Fable 4 serait en très bonne voie

Le compte LinkedIn de Simon Kent, qui occupe le poste de technicien d'assurance qualité sur Fable 4, nous apprend que le jeu entre en phase de "Flighting Test". Cela signifie qu'une version non définitive du jeu va commencer à être distribuée à des testeurs pour faire remonter d'éventuels bugs et autres soucis. Malheureusement, la mention du "flighting test" n'est plus visible sur le compte LinkedIn de Simon Kent, mais le site Twisted Voxel a réussi à immortaliser le moment. Une information assez maigre, mais qui permet de savoir que le développement de Fable 4 semble quand même avancer correctement. Les fans se contenteront sûrement de cela... pour le moment.

Le jeu de Playground Games pour définitivement lancer la Xbox Series ?

Fable 4 a été annoncé en juillet 2020 lors du Xbox Showcase. Oui, cela remonte à bientôt 3 ans. Un teaser qui mettait l'eau à la bouche bien comme il faut, tout en nous laissant sur notre faim... Comme plusieurs exclusivités Microsoft, notamment Starfield avant lui, Fable 4 ne donne que peu de nouvelles depuis son annonce officielle. Espérons que le jeu ne subisse pas non plus le même sort que Redfall, exclusivité Microsoft sorti dans un état discutable il y a quelques jours. La firme américaine compte sûrement bien plus sur sa licence d'action RPG iconique pour rassembler des millions de joueurs. Avec Gears 5, Forza Horizon 5 et Fable 4, le catalogue de AAA de la Xbox Series prendrait de l'épaisseur... et le Xbox Game Pass aussi. Fable 4 devrait sortir en 2024 exclusivement sur Xbox.