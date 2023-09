Il est certainement l'un des jeux les plus attendus de l'écurie Xbox, Fable 4 est actuellement en développement dans les locaux de Playground Games, déjà au travail sur Forza Motorsport. Fable est l'une des licences les plus populaires de la marque verte. Trois épisodes ont vu le jour à la suite, mais ça fait un bon moment que l'on n'a plus eu de nouvelles de la franchise. Fable 3 est sorti il y a une douzaine d'années maintenant, et les fans de la première ont faim. Le nouvel opus n'a pas encore de date de sortie, mais c'est bien une réalité. Et s'il est relativement discret avec sa communication, Fable 4 se permet tout de même de nous donner de ses nouvelles de temps en temps, et la dernière en date a de quoi vendre du rêve.

Quand Fable 4 veut faire du Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, ça vous parle ? Normalement, oui. Un RPG qui se vit en suivant les règles de Donjons & Dragons. Tout se décide au dé, on est libre de faire presque ce que l'on veut et de créer sa propre aventure comme on l'entend. Ce phénomène est sorti il y a quelques semaines maintenant, et il a fait grandement parler de lui. C'est une pépite, un chef-d'œuvre même pour beaucoup, et en tout cas, c'est un énorme succès. Le jeu est développé par Larian Studio, une «petite» boîte belge bourrée de passionnés.

Mais quel est le rapport avec Fable 4 du coup ? On n'a encore rien vu du jeu, mais il semble être aux antipodes de Baldur's Gate 3, et pourtant !

Le lien, c'est Ryan Clark, producteur sur Baldur's Gate 3, qui quitte son poste pour rejoindre le développement de Fable 4. Lorsqu'on voit la qualité indiscutable de BG3, on est en droit de dire que c'est une excellente nouvelle. Playground sait s'entourer, et l'on ne peut qu'espérer que ce nouveau recrutement fasse un bien fou au développement.

Pour le moment, Fable 4 n'a pas de date de sortie, on ne sait pas grand-chose non plus sur ce que le jeu compte nous offrir, mais s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que ce sera une exclusivité Xbox disponible donc sur Xbox Series et PC comme tous les jeux de la firme.