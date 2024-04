Le coup d’envoi est lancé pour F1 24, qui vient d’être dévoilé par EA Sports dans une bande-annonce. Ce dernier sera disponible le 31 mai prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC via l'EGS, Steam et l'app EA. Il promet des graphismes époustouflants ainsi qu’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Le mot d’ordre de cette édition est « réalisme », tant au niveau des visuels que de la conduite. Le système Dynamic Handling, par exemple, « redéfinit la sensation de la voiture pour produire des performances réalistes et prévisibles sur les roues et les plaquettes ». D’ailleurs, preuve de la bonne volonté du studio, le jeu est partiellement chapeauté par le champion du monde de F1 Max Verstappen, qui apporte son expérience d’expert. De nombreuses autres surprises vous attendent sur la piste !

Top départ pour F1 24

F1 24 regorgera visiblement de nouveautés. Les fans de la licence auront même droit à une refonte du mode carrière. Pour la première fois, ils pourront incarner l’un des 20 pilotes de la saison 2024 de F1. Ils devront alors construire leur carrière, leur histoire et leur renommée en accomplissant les objectifs de la piste. Ces accomplissements pourraient être nécessaires pour conclure certains contrats. Il faudra aussi veiller au bien-être de votre écurie et à sa réputation. Cette dernière affecte le soutien que les joueurs reçoivent de leur équipe.

On vous parlait du réalisme et justement, presque tous les éléments de la course ont été revus et améliorés. Cela inclut « la nouvelle physique de suspension, le modèle de pneu amélioré, la simulation aérodynamique avancée et les nouvelles options de configuration du moteur ». Les circuits seront également optimisés pour offrir une expérience plus riche. Spa-Francorchamps, le circuit international de Lusail ou le circuit de Jeddah sont encore plus fidèles à la réalité.

Un multijoueur et plus de cadeaux

Le mode multijoueur « F1 World » sera également de retour pour une deuxième saison avec le contre-la-montre et la nouvelle fonction Fanzone. « Les joueurs s’alignent sur leur équipe et leur pilote préférés au cours d’une saison Podium Pass et rejoignent une ligue à l’échelle du jeu, limitée dans le temps ». Cette dernière comprendra des objectifs collaboratifs. De plus anciens champions du monde, James Hunt et le pilote de F1 colombien Juan Pablo Montoya auront le droit à leur icône exclusive dans « Mon écurie ». Enfin, sachez que vous aurez de nombreux cadeaux en précommandant l’Édition Champions de F1 24, avant le premier mai : une sélection de livrées d’écuries de F1, des icônes Hunt et Montoya, 18 000 Pitcoins et bien plus encore.