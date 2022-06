Toujours prévu pour débarquer sur PC, PlayStation et Xbox le 1er juillet prochain, F& 2022 refait parler de lui. Codemasters nous dévoile aujourd’hui un trailer de gameplay qui récapitule l'ensemble des nouveautés de ce nouvel opus. Il ne faut pas s'attendre à une grosse révolution, puisque les équipes de développement n'ont pas chômé cette année. En effet, la règlementation de la F1 a évolué, et les voitures ont radicalement changé depuis l'année dernière.

F1 2022 : un épisode de transition ?

Il a donc fallu presque tout changer, puisque les bolides n'ont absolument plus le même look. Avec leur dégaine d'indycar, les F1 actuelles misent avant tout sur leur fond plat pour générer de l'appui aéro. Les ailes sont donc bien plus épurées, et les voitures affichent bien moins d'appendices aérodynamiques. Il faut aussi noter que le diamètre des roues à changé, ce qui a obligé les développeurs à refaire toutes les animations dans les stands.

Quitte à tout recommencer, Codemasters en a profité pour rendre les pit-stops plus dynamiques. Les mécanos peuvent désormais faire des erreurs, et ainsi retenir notre F1 prisonnière de son box. On va aussi pouvoir exécuter certaines QTE afin de réussir un arrêt aux stands parfait. Bien sûr, si vous ratez la manœuvre, le temps passé à l'arrêt sera encore plus long.

Q1, Q2 et QTE

On citera aussi la possibilité de se placer précisément sur la grille de départ. En orientant le nez de la voiture dans une direction ou une autre, il est ainsi possible de modifier la trajectoire après le départ. Comme toujours, si on s'arrête trop tôt, on perdra du temps, et si on dépasse sa ligne, on sera pénalisé. Bien sûr, le jeu a été mis à jour avec les écuries et les pilotes de la saison actuelle, tandis que les circuits sont également conformes à la réalité. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère de jeter un oeil à la preview de la rédaction qui se trouve à cette adresse.