Après le sublime Grand Prix de dimanche dernier, les pilotes de F1 modernes vont aller courir sur un tout nouveau circuit. A Djeddah en Arabie Saoudite. L'occasion de découvrir en vidéo le "Hot Lap" habituel made in Codemasters. Attachez votre ceinture, ça secoue !

Le "retour" de Jeddah

Trêve de plaisanterie DOUTEUSE, c'est bien la première fois que la F1 se rend à Djeddah. Il s'agit là d'un tout nouveau circuit homologué pour la Formule 1. Et d'une mise à jour gratuite dans F1 2021 avant l'avant-dernière course de la saison, prévu pour le 5 décembre prochain.

Plus précisément, Djeddah arrive après Imola et Portimao en tant que contenu supplémentaire gratuit pour tous les joueurs du dernier titre de Codemasters. Comme si cela ne suffisait pas, les amateurs de course auto, pourront également profiter de F1 2021 à un prix promotionnel spécial Black Friday à partir du 19 novembre.

Un circuit ultra-rapide ?

Avec cette vidéo, on se rend en effet mieux compte du type de tracé qui attend les 20 pilotes. Le circuit urbain de Djeddah est en effet la course de rue la plus longue et la plus rapide du calendrier, avec des vitesses de pointe qui devraient dépasser les 250 km/h. Pas mal pour un endroit aussi "serré". Selon ses concepteurs, Djeddah serait l’emplacement parfait alliant vitesse et dépassements. Les joueurs pourront ainsi s’affronter dans le jeu avant même les débuts de la course.

Voici ce qu'a déclaré Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters.

Nos joueurs adorent les nouveaux circuits, et Djeddah est très spécial car il arrive dans le jeu avant que les pilotes ne se rendent en Arabie Saoudite en décembre. Djeddah a le potentiel pour être l'un des circuits les plus compétitifs du calendrier avec de longues lignes droites rapides et de multiples sections de dépassement. Le studio a fait un travail incroyable en recréant le circuit avant sa course inaugurale.

Black F1day

Pour célébrer l’apogée de la saison, F1 2021 sera donc en promotion sur les magasins en ligne pour le Black Friday. Les joueurs Xbox et PlayStation peuvent également essayer le jeu gratuitement grâce à une version d’essai téléchargeable dès maintenant via les magasins en ligne respectifs. La version d’essai permet aux joueurs de commencer le mode histoire Point de Rupture, d’assister au Grand Prix de Monza ainsi qu’au week-end d’ouverture pour Mon Écurie.