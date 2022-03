Mauvaise nouvelle pour les amateurs de Golf. Alors que ces derniers vont déjà devoir patienter un an de plus pour EA Sports PGA Tour, voilà que Sony annonce la fermeture de serveurs sur Everybody's Golf. Le jeu PS4 sorti en 2017 va donc perdre toutes ses fonctionnalités en ligne à partir du 30 septembre 2022. Il ne reste donc que six mois pour profiter des modes multijoueurs.

Six mois de répit

Selon le message qui apparaît sur le site officiel PlayStation, si les fonctions en ligne seront indisponibles à cette date, le jeu solo devrait toujours être jouable. C'est dommage puisque plusieurs modes d'Everybody's Golf nécessitent une connexion. on pense aux parcours Open, aux tournois internationaux, mais aussi aux classements ou encore aux Warp Medals. Bref, c'est tout un pan du jeu qui va désormais être inaccessible.

Si jamais vous êtes un chasseur de trophées, sachez que la fermeture des serveurs d'Everybody's Golf signifie que deux d'entre eux seront impossibles à obtenir. En clair, passé le 30 septembre, il sera impossible d'avoir le Platine. Le premier obstacle sera le trophée Online Debut ( Premiers pas en ligne en VF - la première fois qu'on joue sur une parcours Open en ligne). Le second sera Walking Encyclopedia (Encyclopédie Ambulante en VF) qui s'obtient en pêchant chaque espèce de poisson au moins une fois.

Everybody's Golf : le coup de la panne ?

Alors que la licence Everybody's Golf était présente sur PS2 et PS3, elle n'a pas eu le même succès avec sa mouture PS4. On n'a plus vraiment entendu parler de la série depuis la sortie de l'épisode VR en 2019 (qui avait déçu par manque de contenu). La PS5 ne semble pas faire partie des plans de Sony, et le studio Clap Hanz développe désormais des jeux mobiles (Clap Hanz Golf pour les amateurs).