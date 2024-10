Les trois plateformes indécrottables du PC ainsi que le Game Pass se sont en effet pliés en quatre pour proposer cette semaine tout un tas de jeux gratuits, dont de nombreux pépites. Voyons donc ce que proposent actuellement l'Epic Games Store, Steam, Prime Gaming et le service de Microsoft pour faire ses courses vidéoludiques sans débourser un centime.

Une fanfare de jeux gratuits sur l'Epic Games Store, Steam, Prime Gaming et le Game Pass

Ce jeudi, l'Epic Games Store s'est fendu de sa traditionnelle rotation de jeux gratuits, avec cette fois deux titres à proposer : Empyrion Galactic Survival, un jeu de survie dans l'espace, et Outliver Tribulation, un autre jeu de survie cette fois porté sur l'horreur. Même constat du côté du Game Pass, avec quatre nouveaux jeux, dont notamment Mafia 3. Steam a également régalé les joueurs avec pas moins de six jeux gratuits, dont un estampillé One Piece pour les fans. Enfin, Prime Gaming est le plus généreux envers les abonnés Amazon, avec la bagatelle de 12 jeux gratuits disponibles depuis le 5 octobre, dont Tomb Raider Legend et DOOM Eternal, rien que ça. Voici plus en détail la liste des jeux actuellement disponibles sur les trois plateformes.

Epic Games Store

Empyrion Galactic Survival

Outliver Tribulation

Steam

One Piece Bounty Rush

PowerWash Simulator

Kingdom Two Crowns

Castle Break

Minimalism

Unplagued

Prime Gaming

5 octobre

Hive Jump 2: Survivors [GOG]

No Straight Roads [Epic Games Store]

Tomb Raider Legend [GOG]

SCARF (Amazon Games App]

Spirit of the North [Amazon Games App]

The Eternal Cylinder [Epic Games Store]

10 octobre

BioShock Remastered [GOG]

DOOM Eternal [Code Microsoft Stores]

DreadOut 2 [Amazon Games App]

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

The Gap [Amazon Games App]

Xbox Game Pass

Conan Exiles

Extensions Destiny 2 Reine Sorcière et Éclipse

Mafia III: Definitive Edition

Moving Out 2

Comment récupérer les jeux gratuits sur l'Epic Games Store, Steam, Prime Gaming et le Game Pass

Rappelons que, pour récupérer tout cela, vous pouvez vous référer aux différentes sources citées ci-dessous et rechercher les jeux gratuits qui vous intéressent en passant donc par l'Epic Games Store, Steam, Prime Gaming ou le Xbox Game Pass, si vous êtes abonnés aux deux services précités.

Sources : Epic Games Store ; Steam ; Prime Gaming ; Xbox Wire