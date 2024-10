C'est en effet le thème central des deux jeux gratuits proposés jusqu'au jeudi 17 octobre à 16h59 sur l'Epic Games Store. Deux titres indépendants qui mettront vos capacités de survie et votre matière grise à rude épreuve, qui valent le détour si vous aimez ce genre de jeux, le tout qui plus est sans bourse délier. Petit rappel si vous avez manqué le coche jeudi dernier.

Deux jeux gratuits sur le thème de la survie chez l'Epic Games Store

Si l'exploration spatiale vous fascine, Empyrion Galactic Survival pourrait vous plaire, et ce gratuitement pendant encore quelques jour sur l'Epic Games Store. Même si le titre développé par Eleon Game Studios est sorti en 2015, il reste encore bien d'actualité, notamment grâce à des mises à jour régulières. Il se montre par ailleurs très complet et n'a pas à rougir d'autres jeux plus récents du genre comme un certain No Man's Sky.

Il s'agit en effet d'un pur jeu de survie dans l'espace. Vous pourrez y explorer divers mondes extraterrestres, construire des bases, des vaisseaux et même des stations spatiales. Il faudra également composer avec les besoins primaires de votre personnage comme la fin, la soif, et traiter ses blessures si ses rencontres avec le troisième type ne se passent pas bien. L'aventure peut même être appréciée à plusieurs, si jamais vous souhaitez y jouer avec d'autres amis sur l'Epic Games Store.

Un autre jeu de survie, horrifique cette fois

Le second jeu gratuit proposé jusqu'au jeudi 17 octobre sur l'Epic Games Store s'intéresse cette fois à l'horreur de la survie : Outliver Tribulation. Sorti en 2023 et développé parGBROSSOFT, ce titre nous plonge dans la généralement peu explorée mythologie africaine. Nous y incarnons Bolanle Gboyega, une combattante finissant par se perdre dans un monde surnaturel, habitat naturel de créatures farouches, mais aussi de personnes qui pourraient vous aider à sortir plus ou moins indemne de ce cauchemar mystique.

Le titre mélange plus précisément Survival Horror et shooter à la troisième personne mâtiné de Souls-like comme Remnant 2, avec des combats particulièrement exigeants. Il faudra par ailleurs fabriquer et améliorer son équipement. Le tout se joue dans une ambiance proprement angoissante, où l'obscurité est reine, à tel point qu'il faudra souvent progresser avec des lunettes de vision nocturne. Et probablement sursauter lorsque de féroces monstres surgiront des ombres pour nous écharper. Frissons garantis donc gratuitement en ce moment sur l'Epic Games Store.

Source : Epic Games Store