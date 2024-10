À 17 heures pile, les jeux gratuits de l'Epic Games Store font procéder à leur traditionnelle numéro de chaises musicales. On dit donc bientôt au revoir à Empyrion Galactic Survival et Outliver Tribulation, et bonjour à deux nouveaux titres, dont un tiré d'une des meilleures séries de Prime Video, jusqu'au 24 octobre à 16h59.

Deux nouveaux jeux gratuits sur l'Epic Games Store, dont un atomique

Comme pour coller avec l'annonce de la saison 3 d'Invincible chez Prime Video, l'Epic Games Store offre gratuitement aujourd'hui à 17 heures et jusqu'au 24 octobre à 16h59 Atom Eve, développé par Terrible Posture Games, édité par Skybound Games et sorti en 2023. Il s'agit de la première adaptation originale au format vidéoludique de la série, elle-même adaptée des comics de Robert Kirkman (The Walking Dead). Comme son nom l'indique, nous y suivons Atom Eve, une super-héroïne très appréciée des fans.

Il s'agit plus exactement d'un jeu narratif, qui se présente comme la bande dessinée éponyme, avec divers choix narratifs affectant grandement l'histoire d'Eve et le monde qui l'entoure. Les phases de combat sont quant à elles gérées au tour par tour. Ce premier jeu dans l'univers d'Invincible a en tout cas conquis son public, le titre étant très bien noté sur d'autres plateformes. Une plutôt bonne affaire que propose donc gratuitement l'Epic Games Store, en somme.

Le second jeu gratuit proposé par le magasin d'Epic est Kardboard Kings, un titre indépendant édité par Akupara Games. Comme dans un certain et très bien reçu TCG Card Shop Simulator Prologue, également gratuit sur Steam, il est question ici de collectionner des cartes, pour les exposer dans une boutique et les vendre. Ce afin de redorer le blason de la boutique héritée du père de Harry Hsu, le personnage que nous incarnons. Il sera également possible de jouer des parties, ou d'explorer Card Game Island, une île qui se veut être le paradis des collectionneurs de cartes. Encore un sympathique programme proposé gratuitement par l'Epic Games Store.

En attendant l'annonce des prochains jeux gratuits

Comme toujours, la mise à disposition des nouveaux jeux gratuits de la semaine sur le magasin Epic s'accompagne également de l'annonce des jeux qui leur succèderont la semaine suivante. Ceux-ci ne sont pas encore connus, mais le seront à partir de 17 heures. Nous ne manquerons pas de vous partager cette information quand elle sera dévoilée.

Source : Epic Games Store