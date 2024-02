Comme chaque semaine, l’Epic Games Store nous gratifie d’un ou plusieurs jeux gratuits. Tous les jeudis à 17h pile, vous pouvez récupérer un titre totalement gratuitement. Ce dernier rejoindra ainsi votre collection à vie, que vous soyez client sur la boutique de l’EGS ou non. Un rendez-vous incontournable pour tous les joueurs PC. Aujourd’hui, on attend justement notre jeu gratuit de la semaine et comme bien souvent, celui de la semaine prochaine a déjà fuité.

Récupérez dès maintenant votre jeu gratuit.

Dans un premier temps, sachez que vous pouvez encore récupérer le jeu gratuit de jeudi dernier. Il vous reste donc quelques heures pour mettre la main sur Doors Paradox, un puzzle-game hyper sympathique, pour ne pas dire chill au possible. Dans ce jeu, le but est principalement de résoudre des casse-têtes en traversant des environnements variés et surtout, tous très colorés.

Doors Paradox est encore récupérable aujourd’hui jusqu’à 16h59 et pas une minute de plus. Après ça, ce sera l’heure de laisser place aux prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store.

Doors Paradox

Deux jolis jeux gratuits cette semaine sur l'EGS

Aujourd’hui à 17h pile, ce sont pas moins de deux jeux qui débarquent sur l’Epic Games Store. Les deux jeux gratuits de la semaine sont tous deux drastiquement différents, mais proposent des expériences atypiques. Le premier n’est autre que Doki Doki Literature Club Plus, un visual novel plus que surprenant qui fait partie des meilleurs du genre. Ne vous laissez pas berner par sa patte artistique manga, derrière ce jeu se cache en réalité une œuvre complexe qui vous surprendra à plus d’un titre. Il traite non seulement de sujets particulièrement durs, mais il est également doté d’une narration et d’idées de gameplay jamais vues auparavant. Vous serez plus que surpris.

L’autre jeu de la semaine est bien différent, son nom : Lost Castle. C’est un jeu d’action-aventure, de type beat-em-all. Roguelike dans l’âme, Lost Castle vous demandera de traverser moult épreuves en vous améliorant à chaque run pour aller toujours plus loin et finir par atteindre votre objectif ultime : découvrir ce que renferme cet immense château et mettre la main sur ses trésors. Un titre sympa comme tout qui a plutôt été bien reçu par les joueurs depuis sa sortie.

Que ce soit Doki Doki Literature Club Plus ou Lost Castle, ces deux jeux seront récupérables gratuitement dès ce jeudi 8 février à 17h pile et ce jusqu’au 15 février 16h59.

Le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store a déjà leaké !

Et comme des bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, sachez que l’on connaît déjà l’identité du prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store. C’est notre camarade Billbil-kun, habitué aux fuites, qui a vendu la mèche avant l’heure. Le 15 février prochain à 17h, ce sera donc Desert Dakar Rallye qui sera récupérable gratuitement et ce jusqu’au 22 février 16h59. Dans ce jeu de course proposé par les équipes de Saber Interactive, vous pourrez parcourir les étendues sablonneuses des épreuves emblématiques du Dakar. Chose plus facile à dire qu’à faire puisque rouler dans le sable n’a rien d’une promenade de santé. Cerise sur le gâteau, tout se passe en monde ouvert. Et la carte est gigantesque faisant de ce Dakar Desert Rallye un titre absolument énorme.

Le jeu est plutôt dans la moyenne si l’on en croit les retours sur Steam. Il offre également des sensations de conduite jugées satisfaisantes. Plusieurs véhicules et épreuves marquantes de l’événement sont également de la partie. Avis aux amateurs, le rendez-vous est pris.