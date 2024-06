Le jeudi approche à grands pas et le weekend avec lui. Ce que les joueurs PC attendent en revanche, c’est leur petit jeu gratuit Epic Games Store hebdomadaire. Avant de pouvoir mettre la main sur leur prochain cadeau, les retardataires ont encore une chance de mettre la main sur une petite douceur sucrée.

Dernière chance pour ce jeu gratuit Epic Games Store

L’Epic Games Store poursuit sa routine habituelle. La boutique de papas de Fortnite continue d’offrir toutes les semaines un ou plusieurs jeux gratuits plus ou moins qualitatifs. En ce moment, la plateforme mise davantage sur des titres méconnus et originaux, en atteste celui encore disponible pendant quelques heures. C’est actuellement l’atypique Freshly Frosted, de The Quantum Astrophysicists Guild qui est offert. Une production peu gourmande pour votre configuration, mais qui a de quoi ouvrir l’appétit des becs sucrés. Ce jeu gratuit Epic Games Store, prend en effet place dans une usine à donuts où vous devez résoudre près de 150 puzzles.

Un titre aussi hypnotisant que chill, qui a la fâcheuse tendance à vous faire perdre la notion du temps. Ce sont en tout 12 mondes tous uniques qui vous attendent, avec des niveaux de difficulté croissants, mais qui restent accessibles et satisfaisants. Un petit jeu gratuit Epic Games Store franchement sympathique qui vous occupera au minimum pendant une dizaine d’heures. Celles et ceux qui l’ont essayé ont en tout cas été convaincus (et sans doute affamés), en atteste sa note des utilisateurs de 9/10 sur Steam. Il ne faudra cependant pas trop tarder pour le récupérer, puisque Freshly Frosted ne sera offert que jusqu’au jeudi 27 juin à 16h59, après quoi il redeviendra payant et sera remplacé par un nouveau cadeau.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Cadeau dont on connaît déjà l’identité justement. Le prochain jeu gratuit Epic Games Store ne sera en effet autre que Sunless Skies: Sovereign Edition. Une production indépendante horrifique et à l’ambiance steampunk qui met avant tout l’accent sur l'exploration et la narration qui fait directement suite à leur précédent titre : Sunless Sea. L’histoire prend place dans une époque fictive inspirée de l’ère victorienne et vous met dans la peau du capitaine d’une locomotive interplanétaire qui doit faire face à un environnement des plus hostile. Un futur jeu gratuit Epic Games Store qui a reçu un très bon accueil de la presse comme des joueurs à récupérer du 27 juin au 4 juillet 2024, toujours à 17h tapantes.