Cette rotation des jeux gratuits sur l'Epic Games Store aura pour rappel lieu à 17 heures chez nous. On va donc dire adieu pour le moment à Ghostwire Tokyo et Witch It pour laisser la place au nouvel arrivage. Celui-ci porte un intérêt tout particulier aux expériences multijoueur. Cela devrait donc vous intéresser si vous êtes adeptes de ce genre d'orientation.

Place au multi sur l'Epic Games Store avec un jeu gratuit et un joli cadeau

Commençons tout naturellement par le jeu gratuit proposé par l'Epic Games Store à partir de 17 heures et jusqu'au 14 novembre. Si vous avez adoré jouer le Spy dans Team Fortress 2, vous pourriez vous sentir comme à la maison avec Deceive Inc. Développé par Sweet Bandits Studios, édité par Tripwire et sorti l'année dernière, il s'agit en effet grossièrement d'un extraction shooter multijoueur où nous incarnons des espions. Plus précisément, nous pourrons choisir entre différents agents secrets aux compétences propres.

En jeu dans des parties en équipe ou en solo, il s'agira de tromper ses adversaires pour parvenir à ses fins. Nous pouvons pour cela utiliser divers gadgets pour prendre l'apparence de quelqu'un d'autre ou se camoufler à la vue de ses opposants. Tous les coups bas sont donc clairement permis pour accomplir sa mission. Le titre proposé gratuitement sur l'Epic Games Store mélange donc plutôt habilement FPS multi et jeu d'infiltration. Le résultat semble en tout cas avoir conquis son public, avec notamment des moyennes d'évaluations très positives sur Steam.

Outre ce nouveau jeu gratuit proposé par l'Epic Games Store, un autre titre multijoueur très populaire s'offre un cadeau, à condition bien sûr de l'avoir sur la même plateforme. Apex Legends se pare en effet d'un bundle centré sur l'une des dernières légendes en date, Ash. Baptisé Ash Free Unlock Bundle, ce pack permet donc de la débloquer gratuitement, ainsi que d'obtenir un skin à lui appliquer. Rappelons que le Battle Royale gratuit de Respawn Entertainment accueille actuellement sa 23ème Saison, From the Rift. Un cadeau qui tombe donc plutôt à pic.

En attendant la suite du programme

Ces deux ajouts gratuits sur l'Epic Games Store seront donc disponibles jusqu'au 14 novembre. La plateforme en profitera également pour annoncer ce qui suivra à cette date à 17 heures. Pour l'heure, le mystère reste entier à ce sujet. Nous ne manquerons toutefois pas de vous tenir au courant en temps et en heure.

Source : Epic Games Store