Comme chaque semaine, l’Epic Games Store gâte ses utilisateurs avec des jeux gratuits. Cette fois, vous pouvez récupérer deux jeux sans débourser un centime. Mais attention, l’offre est limitée : vous avez jusqu’au 21 novembre à 17h00 pour les ajouter à votre bibliothèque. Il va donc falloir faire très vite pour pouvoir en profiter.

Deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store, faites vite

Envie de revivre l’âge d’or du jeu vidéo ? La Castlevania Anniversary Collection regroupe plusieurs classiques de la célèbre saga Castlevania. Ces jeux emblématiques mêlent exploration, combats épiques et ambiance gothique. Une combinaison qui a marqué l’histoire des metroidvania.

Que vous soyez un fan de longue date ou un novice, cette collection offre une belle opportunité de (re)découvrir les aventures de la famille Belmont. Avec des graphismes rétro, une bande-son mythique et des défis intemporels, cette compilation sur l'Epic Games Store est un véritable bijou pour les amateurs de jeux rétro.

En plus des jeux, la collection inclut des bonus exclusifs comme des croquis et des interviews des développeurs, permettant d’en apprendre davantage sur les coulisses de la saga. Ces contenus ajoutent une dimension historique fascinante à l’expérience et enrichissent encore plus cette immersion dans l’univers de Castlevania.

Les jeux gratuits :

La Castlevania Anniversary Collection

Snakebird Complete

Changement d'ambiance

Changement d'ambiance sur l'Epic Games Store avec Snakebird Complete qui propose une expérience totalement différente. Ce puzzle-game charmant et minimaliste met votre logique à rude épreuve. Le concept ? Déplacer un étrange serpent-oiseau dans des niveaux truffés d’obstacles. Mais attention, chaque mouvement doit être réfléchi, car le moindre faux pas peut vous bloquer. Le design coloré et le gameplay ingénieux rendent ce jeu aussi amusant que frustrant (dans le bon sens du terme). Si vous aimez relever des défis et trouver des solutions astucieuses, Snakebird Complete est fait pour vous.

Source : Epic Games Store