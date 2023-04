En octobre 2014, le studio indépendant Amplitude a sorti un excellent titre mêlant tower defense et roguelite sur PC. Au vu du succès rencontré par ce Dungeon of the Endless, Amplitude a décidé de l'exporter sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, sa réputation est telle qu'une suite spirituelle s'apprête à voir le jour : Endless Dungeon. Ou plutôt devrions nous écrire "s'apprêtait", au vu des dernières informations qui nous sont parvenues.

On était pourtant si prêt du but...

Cette semaine, Amplitude Studios a partagé un communiqué sur son compte Twitter. Celui-ci n'a malheureusement par pour but de partager une nonne nouvelle, bien au contraire. On apprend en effet que la décision a été prise de reporter Endless Dungeon, pourtant initialement prévu pour le 18 mai prochain. L'objectif, pour le studio, est d'équilibrer leur jeu aussi bien au niveau du gameplay que de l'économie in-game entre les différentes ressources à accumuler. Reste à espérer que le résultat au rendez-vous puisqu'il faudra désormais patienter jusqu'au 19 octobre !

Avec la date de lancement du 18 mai qui approche à grands pas, nous réfléchissons en tant qu'équipe à l'état de 'Endless Dungeon'. Nous voulons proposer la meilleure expérience roguelite possible à notre communauté, et nous pensons qu'il y a encore du travail à faire pour que ce soit le cas. Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement au 19 octobre 2023. Cela nous donnera plus de temps pour intégrer les retours de la communauté le jeu aussi génial qu'il puisse l'être. pendant cette période supplémentaire, nous travaillerons sur la méta-progression, l'équilibrage, l'économie en jeu, ainsi que sur une tonne d'affinages et de corrections de bugs.

Si l'on comprend la volonté du studio de peaufiner son jeu, on s'inquiète tout de même d'un report aussi massif décidé de manière aussi tardive. Mais après tout, mieux vaut probablement cela plutôt qu'un jeu cassé à sa sortie, non ?

Endless Dungeon, un roguelite très prometteur

Alors que Dungeon of the Endless était un jeu indépendant, sa suite se veut beaucoup plus ambitieuse. Bien plus belle, a priori plus longue... Elle peut surtout compter sur l'appui financier de Sega, son éditeur. Une nouvelle fois jouable seul ou en coopération, Endless Dungeon propose plusieurs classes de personnages jouables qui nous avaient séduites lors de notre preview début avril. Nous avions alors noté que le titre est particulièrement exigeant et que si collaborer avec des bots est périlleux, l'aventure devient bien plus agréable en coopération avec d'autres joueurs. Les builds semblent également particulièrement nombreux, au vu de toutes les améliorations déblocables en cours de partie. Endless Dungeon embarque même un lore assez fourni, avec de la lecture au programme pour les plus curieux. Son mélange des genres, enfin, entre roguelite et tower defense, rend le jeu séduisant auprès d'un large public.