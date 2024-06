Après presque 300 heures de jeu et un nombre incalculable de morts, une streameuse extrêmement douée a réalisé l'un des défis les plus difficiles jamais vus dans Elden Ring.

MissMikka est une streameuse qui a déjà démontré à maintes reprises ses talents sur Elden Ring. Elle peut maintenant se vanter d'une performance dont peu de joueurs peuvent s'ennorgeuillir sur le dernier chef d'œuvre de FromSoftware.

Une prouesse éclatante réalisée sur Elden Ring par une streameuse acharnée

Un peu moins d'un mois avant la sortie du seul et unique DLC d'Elden Ring, MissMikka semble plus que prête à affronter ce que FromSoftware lui réserve. Celle-ci a en effet battu le jeu en tout et pour tout huit fois... avec un personnage niveau 1 ! Réaliser une telle prouesse une fois est déjà une performance assez traditionnelle dans les Souls-like. Mais le faire en NG+7 est une toute autre paire de manche.

À chaque New Game+, Elden Ring, comme tout autre Soulsborne digne de ce nom, devient en effet de plus en plus difficile. Les ennemis et boss font de plus en plus mal et leur total de points de vie augmente exponentiellement. C'est en NG+7 que le jeu atteint son pic de difficulté maximal, le scaling des ennemis étant alors à son plus haut. Au fil des quelques 270 de jeu qui ont demandé à MissMikkaa d'en arriver à ce point-là, son personnage n'a quant à lui pas évolué d'un iota depuis sa création. Voici donc une performance qui demande clairement beaucoup de talent et d'acharnement, dont peu de joueurs peuvent se vanter.

La streameuse n'en est pas à sa première prouesse sur Elden Ring, même si celle-ci est certainement la plus impressionnante. Pour la petite histoire, elle a également terminé le jeu avec une guitare acoustique ou encore battu Malenia avec une seule main et un personnage niveau 1. Elle a également fait tout le jeu avec un dance pad. Rendez-vous dans quelques mois pour la voir réitérer les mêmes exploits sur L'Ombre de l'Arbre-Monde ?