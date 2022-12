Elden Ring est un énorme carton commercial et critique. Un véritable tournant qui pourrait changer FromSoftware et ses prochains jeux ? Le directeur Hidetaka Miyazaki se confie.

Plus rien n'arrête Elden Ring qui, non content d'être fantastique et de se vendre comme des petits pains, pourrait terminer l'année en décrochant le prix du GOTY 2022. Un peu trop d'un coup ?

Avec un succès aussi colossal que celui d'Elden Ring, certains pourraient perdre pied. Et d'ailleurs, pourquoi une telle réussite pour un jeu qualifié comme d'exigeant ? Le réalisateur Hidetaka Miyazaki ne le sait pas et ne veut pas se focaliser là-dessus. Il préfère avancer et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit.

Je suis désemparé lorsque les gens me demandent pourquoi Elden Ring a eu autant de succès. Mais mon sentiment est que je ne compte pas changer la manière dont je fais les choses à l'avenir. J'essaie de ne pas trop y penser, parce que cela pourrait devenir une distraction au moment de concevoir mon prochain projet. Cependant, je suis très reconnaissant et honoré. Hidetaka Miyazaki dans une interview avec Famitsu (via VGC).

Et même s'il lit les retours, il ne peut pas tout prendre en compte et ne souhaite pas que ces commentaires l'influencent.

Je ne peux pas écouter toutes les avis des utilisateurs. J'ai peur que si je le fais, les voix et opinions que j'entends aient une grande influence sur mes futures décisions. C'est pourquoi je fais attention à ne pas me brouiller l'esprit avec ces avis.

Elden Ring ne changera pas la vision du directeur et du studio dans son ensemble. Ceux qui craignent peut-être une casualisation, pour attirer encore plus de monde, devraient être rassurés. Malheureusement, le développement du jeu a aussi été une épreuve.

Dans un article de Gamesindusrty, plusieurs employés ont mis en avant des problèmes de crunch ou encore de bas salaires. Une exposition des conditions de travail qui, cette fois, pourrait être responsable d'un changement en interne ?