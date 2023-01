Comme nous vous en parlions il y a quelque temps, la streameuse Miss Mikkaa s’était lancée dans une tentative assez incroyable de terminer deux parties d’Elden Ring en simultané, grâce à une manette et son fameux tapis de danse.

Après avoir fait God of War en dansant et avoir terminé le jeu de FromSoftware avec ses pieds, ou encore avec une seule main, la streameuse a combiné la danse et le pad en jouant sur deux parties différentes, en même temps. Une performance extrêmement difficile qui lui a demandé une concentration maximum et une connaissance parfaite du jeu. Et aussi improbable que cela puisse être, Miss Mikkaa a réussi son pari.

Elden Ring n'a plus de secret pour elle

La vidéaste a en effet réussi à finir une bonne fois pour toutes ses deux parties d’Elden Ring en simultané. L’une en jouant à la manette sur PS5, et l’autre avec son tapis de danse sur PC. Durant plusieurs dizaines d’heures et après près de 200 essais, elle arrivera tout d'abord a terrasser Malenia, l’un des boss les plus difficiles du jeu, dans un combat particulièrement intense qui aura bien failli lui faire lâcher l’affaire plusieurs fois.

Avec une bonne grosse dose de persévérance, elle réussit malgré tout l’exploit et sera même saluée par Bandai Namco pour la performance. Il faut dire qu’en temps normal, Malenia est déjà une combattante particulièrement compliquée à appréhender. Vive, capable d’infliger d'énormes dégâts et de se régénérer en attaquant, la guerrière écarlate est l’une des rencontres (si ce n’est LA rencontre) les plus marquantes et difficiles de tout le jeu.

Quelques sessions de jeu plus tard, Miss Mikkaa prend d’assaut le sprint final, et enchaîne rapidement les derniers boss du jeu. Une succession d’affrontements assez compliqué ici aussi, mais qui lui demandera tout de même beaucoup moins d'effort qu’avec certains autres boss du jeu. Dans tous les cas, c'est fait, Miss Mikkaa est la première joueuse au monde à finir deux sessions d'Elden Ring en simultané, et en prime, l'une de ces parties a entièrement été faite au tapis de danse. Un record et une performance aussi improbable qu'incroyable. Chapeau.