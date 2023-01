Le 9 décembre 2022, Elden Ring remporte le titre de Meilleur Jeu de l’Année aux Game Awards, désormais devenu l’un plus gros événement de l’année dans l’industrie. Mais à côté de ça, le jeu de FromSoftware a raflé tout un tas d'autres prix provenant de différents média et événements, mais aussi des joueurs. Il est maintenant recordman.

Elden Ring meilleur jeu de tous les temps devant The Last of Us 2

D’après GOTY-tracker anciennement GOTY.blog, qui recense tous les prix et lauréats depuis plus d’une dizaine d'années sur une très large liste de site à travers le monde, et dont les résultats ont été récupérés sur ResetEra, Elden Ring vient de devenir le jeu le plus récompensé de tous les temps, devant The Last of Us 2, précédent détenteur du titre.

Au total, Elden Ring a raflé près de 324 récompenses (281 de la part des médias et événements, et 43 de la part des joueurs) alors que The Last of Us Part II en comptabilise environ 303 (195 de la part des médias, 108 des joueurs).

Un score impressionnant qui confirme qu’Elden Ring a marqué l’histoire du jeu vidéo. Le jeu de FromSoftware fait en effet les choses en très grand en proposant un vaste univers à découvrir, une OST sublime, une direction artistique à couper le souffle et un challenge relevé qui peut être abordé de tout un tas de façons différentes, rendant l'expérience à la fois difficile et accessible.

Par ailleurs, on apprend également de ce classement que God of War Ragnarok a reçu plus de 74 distinctions cette année. Le titre de Santa Monica a d'ailleurs remporté pas moins de 5 prix aux Game Awards 2022, dont celui de la meilleure performance d'acteur qui a permis à Christopher Judge d'entrer dans le Guinness des Records avec son discours.

C’est un donc parcours quasi sans faute pour FromSoftware qui serait d'ailleurs déjà en train de réfléchir à la suite pour son poulain avec un DLC, en plus de travailler sur un tout nouveau jeu issu d’une autre franchise phare du studio Armored Core 6.

Pour vous aussi Elden Ring aura marqué l'année 2022 ?