Elden Ring est souvent plébiscité par les cosplayers et cosplayeuses, et cette artiste a clairement mis le paquet, c’est absolument magnifique.

Elle s’appelle Valeria, plus connue sous le pseudonyme Le_Atlass, elle est russe et passionnée de cosplay. Non seulement elle les porte divinement bien, mais en prime, elle les conçoit elle-même du design à la couture en passant par les finitions. Un travail plutôt incroyable lorsque l’on voit le résultat.

Des cosplays d'Elden Ring à couper le souffle !

Ici, c’est Elden Ring qui est à l’honneur avec un superbe cosplay de Melina, la jeune femme qui nous aide durant notre douloureux voyage. Des détails du tatouage à la coiffure en passant par la tenue et tout ce qui va avec, la ressemblance est assez folle. Il en est de même pour le costume de Ranni, la sorcière énigmatique toute bleutée que l’on croisera à plusieurs reprises dans le jeu. Le travail est une fois de plus colossal. Mais trêve de discours, allons plutôt en prendre plein les yeux.





©Le_Atlass