Elden Ring est un jeu très profond, et visiblement, il aurait pu l'être encore plus avec ce nouveau secret découvert. C'est tout simplement impressionnant

À l'approche de la sortie de l'extension Shadow of the Erdtree pour Elden Ring, les dataminers continuent de révéler des secrets cachés dans le jeu de base, notamment des cartes souterraines qui n'ont jamais été utilisées. Ces découvertes témoignent de la richesse du contenu initialement envisagé par FromSoftware, le développeur du jeu. Preuve aussi, que du contenu pourrait peut être encore arriver ? Que sait t-on exactement ?

Elden Ring a encore des secrets

Les cartes récemment mises au jour par le YouTuber Sekiro Dubi, qui avait déjà découvert d'autres éléments non utilisés plus tôt dans l'année, montrent des zones souterraines qui auraient pu être intégrées via un système de cataclysme. Ce système aurait permis de modifier radicalement le monde du jeu, The Lands Between, au cours de la partie. Les zones, bien qu'elles ne contiennent pas grand-chose d'autre que les formes de base du monde en polygones bleus et verts, sont complexes et montrent l'ambition initiale de FromSoftware pour Elden Ring.

Le système de cataclysme envisagé aurait, à l'instar de certains changements déjà présents dans le jeu suite à des événements spécifiques comme la défaite du boss Starscourge Radahn, transformé des zones connues en introduisant de nouvelles aires de jeu. Sekiro Dubi explore notamment un nouveau secteur accessible via un petit trou au fond d'un cratère dans l'arène d'un boss.

Un jeu d'une grande profondeur

La découverte de ces cartes non utilisées souligne non seulement la profondeur du développement d'Elden Ring, mais aussi le caractère inachevé de certains de ses éléments les plus ambitieux. Cela illustre également la difficulté pour les développeurs de jeux de grande envergure comme FromSoftware de balancer entre ambition créative et contraintes techniques ou de temps.

Depuis sa sortie en 2022, Elden Ring s'est imposé comme un phénomène culturel, captivant l'attention des joueurs avec ses nombreux secrets et son monde ouvert. La communauté des joueurs a exploré ce monde de manières très variées. L'annonce de l'extension Shadow of the Erdtree, prévue pour le 21 juin, a ravivé l'intérêt général pour le jeu, promettant de nouvelles aventures et mystères à découvrir.