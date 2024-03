Plus que quelques mois avant la sortie du DLC d’Elden Ring : L’ombre de l’Arbre Monde, qui va assurément redonner de l'intérêt au titre de FromSoftware. Attendu pour le 21 juin, cette nouvelle aventure s'annonce gargantuesque et nous fera visiter un nouvel environnement. Le joueur ira à la rencontre de Miquella, le frère de Malenia, connu comme étant le plus redoutable des Empyrées. On en sait malheureusement encore assez peu sur le récit de ce contenu additionnel. Mais ce qui n’a clairement pas empêché les fans de mener l’enquête. Ils se pourrait bien que tout est en fait sous notre nez depuis le début.

L’ultime secret d’Elden Ring ? C'est possible !

Comme indiqué précédemment, on ne sait pas vraiment où ce DLC nous mènera. Toutefois, vous n’avez pas pu passer à côté de Messmer, un personnage énigmatique, dévoilé grâce au collector de l’extension, qui lui est dédiée. Pour les fans, tout porte à croire qu’il sera au centre de l’histoire de L’ombre de l’Arbre Monde. Il pourrait même potentiellement en être le boss final. Sauf si FromSoftware nous sort encore un ennemi surprise, comme à la fin d’Elden Ring, alors que tout portait à croire que Malenia serait l'adversaire ultime avant le lancement du jeu. Pour l’instant, on en sait encore très peu sur lui, si ce n’est qu’il est surnommé l’empaleur. C’est une référence directement au personnage historique de Vlad l’empaleur, qui a inspiré Dracula. Sur sa figurine, ainsi que dans le trailer, on le voit d’ailleurs avec une lance et des serpents (ce qui aura son importance plus tard).

Mais qui est ce mystérieux personnage ? Pour les fans, c’est assez clair : il pourrait s’agir d’un des enfants de la Déesse Marika et de Radagon. Et donc du frère de Melania et Miquella. Là aussi, il n’y a pas vraiment d’indices, si ce n’est ses cheveux rouges et la présence plus soutenue de Miquella dans ce nouveau récit. De plus, son trône est identique à celui des autres demi-dieux. Son histoire personnelle est encore très mystérieuse, mais les fans supposent qu’il aurait mené une attaque contre Marika, avant de se cacher dans la Terre des ombres. D’ailleurs, quand on entre dans l’Arbre monde, on peut apercevoir une statue de la déesse, perforée d’une lance écarlate. Cela semble donner raison à cette théorie. Pour autant, Messmer n’a jamais été mentionné dans Elden Ring jusqu’à présent… enfin, c’est ce que l’on pensait jusque là.

Et si Messmer était déjà là sous notre nez

Le nom Messmer n’a jamais été trouvé dans Elden Ring, mais ses symboles sont très nombreux. On peut notamment parler de l’utilisateur cudakid210a, qui a fait une drôle de découverte sur « Le bouclier du Candélabre ». Sur celui-ci, est représenté à un chandelier à 7 branches, mêlées à un arbre. Sa description est aussi intéressante : « Considéré comme le symbole d’un intolérable et prophétique péché capital, cet emblème d’arbre représenté sous la forme d’un candélabre était strictement prohibé ».

Le lien avec Messmer n’est pas très clair, mais pour l’utilisateur cela lui rappelle les bougies qui l'entourent constamment dans le trailer. Le péché capital évoqué ferait aussi référence à Messmer, mais surtout à son absence dans Elden Ring. « Le fait que le candélabre soit lié à une prophétie secrète m'amène à penser que Messmer a été effacé de la mythologie de l’Entre-Terre en raison de son péché. Il serait alors une sorte de figure antéchrist », explique-t-il.

Un second indice a été repéré, cette fois par le youtubeur eldencaofr, sur les Duellistes Putrides. Ce monstre à l’allure de gladiateur arbore la couleur rouge de la putréfaction. Mais il est surtout capable de se battre grâce à son bras qui se transforme en serpent. Le vidéaste fait tout de suite la connexion avec Messmer et ses serpents (que l’on avait évoquée plus haut). Il pense que ces créatures pourraient être des soldats du mystérieux personnage, car ils ont les mêmes symboles. Oui, c’est encore assez mince, mais dans l’univers très réfléchi de Hidetaka Miyazaki, tout est possible.

Avant de retrouver le DLC l'Ombre de l'Arbre Monde, qui sera disponible d'ici le 21 juin sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, vous pouvez d'ores et déjà rattraper votre retard ou vous faire une nouvelle run sur Elden Ring qui est quant à lui déjà dispo sur toutes les plateformes déjà citées.